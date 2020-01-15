الكنيسة الكاثوليكية تحيي تذكار يوم "أحد كلمة الله"

تحيي الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، اليوم الأربعاء، تذكار يوم الأحد الثالث لكلمة الله.



وقال الأنبا باخوم، نائب بطريرك الأقباط الكاثوليك للشؤن البطريركي، ومتحدث الكنيسة الكاثوليكية بمصر، إن البابا فرنسيس الثاني، أصدر رسالة بابوية بعنوان "فتح أذهانهم".



وأوضح "باخوم"، أن هذه الرسالة يكرس فيها الأحد الثالث من الزمن العادي والذي يوافق ٢٦ يناير الجاري، للاحتفال بيوم أحد كلمة الله، مؤكدًا فيها أن هناك العديد من المبادرات التي تجعل الكتاب المقدّس في متناول المؤمنين أكثر فأكثر، ممّا يجعلهم يشعرون بالامتنان لمثل هذه الهبة العظيمة، ملتزمون بعيشها بشكل يوميّ ومسؤولون عن الشهادة لها بانسجام.



وأضاف أن الاحتفال بكلمة الرب لا يعني فقط دراستها ولكن أيضا ربطها بواقع الحياة اليومي للإنسان، جعلها قادرة أن تعطي معني لواقع الإنسان بكل ما يحتويه من ألم، وفرح، صعوبات، وتحديات، مشاريع وآمال.



وتابع: "يتوافق هذا التوقيت مع أسبوع الصلاة من أجل الوحدة، وهذه ليست صدفة لأن الكتاب المقدّس يقود الذين يصغون إليه نحو الطريق الذي يجب اتّباعه من أجل بلوغ وحدة حقيقية".





واستطرد قائلاً: "فلنكرم إذا الكتاب المقدّس أثناء الاحتفال بالقدّاس الإلهي، بطريقة خاصة في هذا الأحد، ولنجعل منه بداية مسيرة لاكتشاف كلمة الرب أكثر وأكثر والتي قادرة أن تجعل منا بيت الرب".