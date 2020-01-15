Advertisements
Advertisements
Advertisements

البرلمان العربي يرفض بالأغلبية التدخل التركي في ليبيا

الأربعاء 15/يناير/2020 - 05:46 م
Advertisements
البرلمان العربي
البرلمان العربي
وكالات
Advertisements

قال اللواء عبدالله السعدون، عضو مجلس الشورى السعودي وعضو البرلمان العربي، إن قرار البرلمان العربي برفض التدخل التركي في ليبيا حاز على موافقة أغلب أعضاء البرلمان العربي.

حذر البرلمان العربي، اليوم الأربعاء، من إطالة أمد الصراع في ليبيا وتقويض جهود السلام وعرقلة الحل السياسي، وكذلك يمثل زعزعة للاستقرار في المنطقة وتهديدا لأمن دول الجوار الليبي والأمن القومي العربي.

جاء ذلك في قرار أصدره البرلمان العربي بشأن (تطورات الأوضاع في ليبيا) في ختام أعمال جلسته الثانية لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني، اليوم الأربعاء، بالقاهرة.

وأعرب البرلمان العربي عن رفضه وإدانته لقرار البرلمان التركي بداية يناير الجاري بشأن تفويض الرئيس رجب طيب أردوغان إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا باعتباره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر توريد السلاح إلى ليبيا وتفتيش السفن في عرض البحر قبالة سواحلها بالقوة.

وأعلن البرلمان العربي الدعم التام لدولة ليبيا وسيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة مواطنيها والرفض القاطع لجميع صور التدخل الأجنبي في الشأن الليبي، مرحبا باتفاق وقف إطلاق النار بين قوات الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق ابتداء من يوم الأحد 12 يناير/كانون الثاني الجاري باعتباره خطوة مهمة لإحراز تقدم في العملية السياسية وحقن دماء الليبيين، داعيا كافة الأطراف إلى الالتزام بالاتفاق، وإيجاد حل سياسي ونهائي للأزمة في ليبيا.

وأكد البرلمان العربي ضرورة وقف الصراع العسكري في ليبيا، مشددا على أن الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا حلاً سياسياً ليبياً خالصاً، دون تدخلات خارجية دعماً لطرف على حساب طرف آخر.

وشدد على دعم مسار العملية السياسية في دولة ليبيا بما يفضي إلى تسويةٍ شاملة للوضع الليبي باعتبارها السبيل الوحيد لتمكينها من إنهاء المرحلة الانتقالية وتحقيق الاستقرار المنشود، وضمان سيادتها الكاملة، ووحدة أراضيها، وأمن وسلامة مواطنيها.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

ليبيا سوي رفض التدخل التركي البرلمان العربي الات الأغلبية

أخبار تهمك

يلا شوت| مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر اليوم 15-1-2020 kora live

منذ أقل من ساعتين

هدف شيكابالا.. مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر اليوم في الدوري المصري.. يلا شوت رابط ماتش الزمالك yalla shoot

منذ 38 دقيقة

يلا شوت ON SPORTS مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر Yalla Shoot رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع Time Sport

منذ أقل من ساعتين

الصفقة تمت.. موعد إعلان الأهلي الرسمي عن ضم أليو بادجي

منذ ساعة و 25 دقيقة

مفاجأة.. كيكي سيتين يدرس إعادة نجم برشلونة المعار

منذ ساعة و 12 دقيقة

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| بث مباشر مباراة الزمالك ضد الجونة في الدوري المصري| مشاهدة شيكابالا يسجل هدف عالمي

منذ ساعة و 28 دقيقة

مشاهدة مباراة الزمالك والجونة اليوم بث مباشر يلا كورة| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا شوت

منذ ساعتين و 9 دقيقة

بث مباشر zamalek.. مشاهدة مباراة الزمالك والجونة الآن في الدوري المصري Egyptian professional league

منذ ساعتين

أليو بادجي في طريقه للأهلي بمليون يورو (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يهدد بمقاطعة مباراة مازيمبي بسبب الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم يلا شوت| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر اون سبورت| هدف الزمالك اليوم

منذ 36 دقيقة

بث مباشر مباراة الزمالك والجونة.. مشاهدة قناة اون سبورت يوتيوب بدون تقطيع | ON Sport HD

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار يلا كورة رابط ماتش الزمالك yalla zamalek

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ ساعتين

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY رابط ماتش الزمالك ON ZAMALEK

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الزمالك هدف بن شرقي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل ـــ السعودية | وزير الخارجية: الحوثيين لن تستجيب للدعوات الدولية بالانخراط في العملية السياسية

ماذا في "اعلان تونس" الصادر اليوم في ختام اعمال القمة العربية العادية في دورتها الثلاثين؟

اجتماع نواب مصر وليبيا.. توحيد للجهود الإقليمية ومواجهة الإرهاب

اجتماع نواب مصر وليبيا.. توحيد للجهود الإقليمية ومواجهة الإرهاب

المبعوث الأممي : الجامعة جزء من الحل السياسي في ليبيا

المبعوث الأممي: الجامعة جزء من الحل السياسي في ليبيا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

الأكثر قراءة
05:05 م

يلا شوت| مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر اليوم 15-1-2020 kora live

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار يلا كورة رابط ماتش الزمالك yalla zamalek

04:35 م

بث مباشر مباراة الزمالك والجونة.. مشاهدة قناة اون سبورت يوتيوب بدون تقطيع | ON Sport HD

05:02 م

مشاهدة مباراة الزمالك والجونة اليوم بث مباشر يلا كورة| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا شوت

04:34 م

بث مباشر zamalek.. مشاهدة مباراة الزمالك والجونة الآن في الدوري المصري Egyptian professional league

04:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status