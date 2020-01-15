نقيب أطباء المنيا: استخراج تصاريح الدفن للطبيبتين المتوفيتين بحادث الكريمات

أعلن الدكتور ناصر زغلول نقيب اطباء المنيا أنه تم استخراج تصاريح الدفن للطبيبتين المتوفيتين في حادث الكريمات رانيا محرم وسماح نبيل لبدء مراسم الدفن بعد خروجهن من مستشفى 15 مايو، كما تم خروج الدكتورة سميه على بعد تماثل حالتها للشفاء.



وأوضح زغلول أنه سافر إلى القاهرة على رأس وفد من نقابة الأطباء للاطمئنان على حالة المصابين، مشيرًا إلى أن النقابة أصدرت بيانًا تطالب فيه وزارة الصحة بعقد الدورات التدريبة بمقر العمل وعدم السفر.



ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة عن وفاة 4 أطباء وإصابة 17 آخرين في حادث اصطدام سيارة ميكروباص، بالقرب من مدينة 15 مايو، أثناء توجهن للتدريب في برنامج مبادرة صحة المرأة بمعهد التدريب بالقاهرة دفعة تكليف 2017.



وقالت وزارة الصحة والسكان إنه تم نقل المصابين إلى معهد ناصر لتقى الرعاية الطبية الكاملة لافته إلى أن الوزيرة وجهت بتوفير الرعاية الصحية الكاملة للأطباء المصابين بالمستشفيات كما تم توفير كافة المستلزمات الطبية واكياس الدم للمصابين.



كانت وزارة الصحة قد دفعت بعدد كبير من سيارات الإسعاف لنقل المصابين والمتوفين سريعا وتم وضع جثث المتوفين تحت تصرف النيابة العامة وتم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع مستشفيات المحافظة، وأكدت الوزارة أن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة وجاري متابعتهم لحين خروجهم بعد تحسن حالتهم الصحية.