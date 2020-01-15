مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 15 / 1 / 2020.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد طنطا بث مباشر ON SPORT





تنطلق الكثير من المواجهات الهامة اليوم الأربعاء الموافق 15 / 1 / 2020، أبرزها مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي، ومباراة يوفنتوس ضد أودينيزي في كأس إيطاليا، لذلك نقدم لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.





ويرصد لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:





مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الـ13"





أنطلقت مباريات اليوم في الدوري المصري بمواجهة الجونة ضد الزمالك، في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.





الأهلي ضد طنطا، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي "الجولة الـ7"





أنطلقت مباريات اليوم في الدوري التونسي بمواجهة الترجي ضد النجم الساحلي، في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.





مواعيد مباريات اليوم في البطولة العربية "ذهاب دور الـ8"





الاتحاد ضد أولمبيك آسفي، تقام المباراة في تمام 7:15 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:15 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة التونسية الرياضية.





مواعيد مباريات اليوم في كأس إيطاليا "دور الـ16"





أنطلقت مباريات اليوم في الدوري الإيطالي بمواجهة فيورنتينا ضد أتالانتا، في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.





ميلان ضد سبال، تقام المباراة في تمام 7:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.





يوفنتوس ضد أودينيزي، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.





مواعيد مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي "دور الـ16"





مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.