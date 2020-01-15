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تعمل مدرسة ومنعت ابنها من التمثيل.. ما لا تعرفه عن نورهان

الأربعاء 15/يناير/2020 - 05:53 م
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نورهان
نورهان
شيماء فوزى
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هي ممثلة اسكندرانية ولدت 15 يناير 1982، تخرجت من كلية الآداب من جامعة الإسكندرية، وهى الابنة الوحيدة لأسرتها، بدأت مشوارها الفني في سن مبكر عام 1994، وكان من المتوقع لها نجومية كبيرة لكنها انقطعت فترة عن التمثيل بسبب حياتها الشخصية مما أثر على مسيرتها الفنية وهي الفنانة نورهان.

مشوارها الفني

دخلت التمثيل صدفة عندما شاهدها المخرج عبد العزيز السكري في إحدى المناسبات وكان وقتها يبحث عن وجه جديد، لتبدأ مسيرتها بأول أعمالها المسلسل الرمضاني "الساحر"، وتولت بعد ذلك أعمالها منها مسلسل "حضرة المحترم"، ومسلسل "سوق العصر" بداية النجومية لها.

مسلسل عائلة الحاج متولي وفتنة النجومية

شاركت في مسلسل "عائلة الحاج متولي" الذي رشحها له الفنان نور الشريف وأختارت هى دورها فيه لأنها كانت مرشحة لعمل دور آخر في المسلسل.

وعن مشاركتها في ذلك المسلسل قالت إنها بعده كانت تتعرض لفتنة النجومية حيث أن أبواب الدنيا انفتحت لها، وجاءتها سفريات خارج مصر، وبرامج من كل القنوات، وعرض عليها أدوار كثيرة، لكنها شعرت إنأن حياتها تسرق منها، حيث أن حياة النجومية بعد المسلسل، أثرت على دراستها الجامعية.

أعمال أخرى لها

كانت أغلب أعمال نورهان في الدراما اشتركت في عدد كبير من المسلسلات منها "قاسم أمين"، "العصيان"، "المصراوية"،"هبه رجل الغراب"، "قمر هادي" الذي عرض رمضان الماضي"،" بحر" الذي عرض العام الماضي بعد رمضان.

كما انضمت الفنانة نورهان مؤخراً لاسرة مسلسل "قوت القلوب" للنجمة ماجدة زكى والذى تواصل تصويره الأيام الحالية، وهو مسلسل كوميدي.

حياتها الأسرية

تزوجت في عام 2004 من الشاعر إبراهيم عبد الفتاح، وأنجبت ابنهما معاذ في عام 2005، لكن الزيجة لم تستمر ففي عام 2013 أعلنت عن انفصالهما.

وصرحت نورها سابقا أن ابنها "معاذ" شغلها بشكل كبير عن مسيرتها الفنية، حيث تولي اهتماما كبيرا بتربيته.

منعت ابنها من التمثيل

رغم أن نورهان بدأت مسيرتها الفنية في سن مبكر منذ المرحلة الثانوية إلا أنها منعت ابنها من التمثيل في سن مبكرة رغم أنها تجد أنه موهوب، حيث أنها خافت عليه من فتنة الفن حيث أنها تجد أن نجوم الفن من الأطفال يقعوا في الكثير من المشاكل في مجالهم الفني بعد وصولهم لسن معينة، وأن هناك الكثير من نماذج الأطفال الفنانين حول العالم انتهت حياتهم الفنية بمجرد خروجهم من مرحلة الطفولة.

اهتمام نورهان بالأطفال وعملها مدرسة

صرحت نورهان في وقت سابق إنها بدأت في مجال التدريس ببعض المدارس الدولية، وأنها تولي اهتماما كبيرا بعملها في تربية الأطفال، بجانب عملها الفني، كما أوضحت أن اهتمامها الشديد بابنها كان عامل أساسي لعملها بالتدريس، لتكون على دراية أكبر على مواده الدراسية وطريقة تعليمه،كما أوضحت نورهان أنها حصلت على شهادة من سويسرا تؤهلها لتدريس فنون المسرح للأطفال والمراهقين.

تعرض نورها لحادثتين لم تعلن عنهما في السوشيال ميديا

ورغم أن نورهان تعتبر علاقتها بالسوشيال ميديا جيدة، وأنها جزء من عملها، ولكنها ترفض نشر خصوصياتها على وسائل التواصل الاجتماعي لأن الفنان ليس سلعة، فهي تعرضت لحادثتين ولم تنشر صورهما علي السوشيال ميديا، موضحة أن ويجب أن لا يتعامل مع السوشيال ميديا بشكل أساسي في حياته.
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