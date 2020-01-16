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عم ضحية "حادث التكليفات" يهاجم وزيرة الصحة: "فقدت جنينها"

الخميس 16/يناير/2020 - 12:37 ص
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ذوي الضحايا في المستشفى
ذوي الضحايا في المستشفى
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قال القس إيليا شفيق، عم الدكتورة المصابة راعوث القس أشعياء، ضحية حادث أطباء التكليف، والتي تبلغ من العمر 28 عاما، في تصريحات خاصة إلى "الفجر" أنها في حالة سيئة وغير مطمئنة، موضحًا أنها فقدت جنينها.

واتهم عم الطبيبة، وزارة الصحة بالإهمال والتقصير والتساهل في أرواح البشر، قائلا: "لو الوزارة كانت وفرتلهم أتوبيس ينقلهم كان زمان بنتنا في حضننا"، مطالبًا وزارة الصحة بتوفير وسيلة مواصلات آمنة.

هذا، وتصدر هاشتاج "إقالة وزيرة الصحة" تريند موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، الأربعاء، حيث طالب العديد من المشاركين بإقالة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بعد حادث طبيبات المنيا الذي أسفر عن وفاة 4 أطباء وإصابة 17 أخرين، أثناء توجههم من المنيا إلى القاهرة لتنفيذ التكليف.
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وزيرة الصحة حادث التكليف اقالة وزيرة الصحة اخبار

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