عم ضحية "حادث التكليفات" يهاجم وزيرة الصحة: "فقدت جنينها"

قال القس إيليا شفيق، عم الدكتورة المصابة راعوث القس أشعياء، ضحية حادث أطباء التكليف، والتي تبلغ من العمر 28 عاما، في تصريحات خاصة إلى "الفجر" أنها في حالة سيئة وغير مطمئنة، موضحًا أنها فقدت جنينها.





واتهم عم الطبيبة، وزارة الصحة بالإهمال والتقصير والتساهل في أرواح البشر، قائلا: "لو الوزارة كانت وفرتلهم أتوبيس ينقلهم كان زمان بنتنا في حضننا"، مطالبًا وزارة الصحة بتوفير وسيلة مواصلات آمنة.



