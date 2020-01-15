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البورصة الأمريكية ترتفع بمستهل التعاملات

الأربعاء 15/يناير/2020 - 05:07 م
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البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
وكالات
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ارتفعت مؤشرات البورصة الأمريكية في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب توقيع المرحلة الأولي من الإتفاق التجاري بين واشنطن وبكين في وقت لاحق، واستمرار موسم إعلان نتائج الأعمال الفصلية للشركات.

وأعلن بنك "جولدمان ساكس" ارتفاع الإيرادات بنحو 23 بالمائة، وصعد  مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي.

وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 28986.2 نقطة.

وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز"  بنحو 0.2 بالمائة  ليسجل 3288.4 نقطة.

وزاد مؤشر "ناسداك" التكنولوجي بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 9276.2 نقطة.

وهبط مؤشر الدولار الرئيسي بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 97.170.
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الكلمات المفتاحية

داو جونز البورصة الامريكية الإتفاق التجاري

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