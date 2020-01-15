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يلا شوت| مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر اليوم 15-1-2020 kora live

الأربعاء 15/يناير/2020 - 05:05 م
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الزمالك
الزمالك
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مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر ومن المقرر أن يلتقى الفريقين Zamalek s Al Gouna اليوم الأربعاء الموافق 15 من شهر يناير الجاري، على ستاد الجونة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من فعاليات بطولة الدوري المصري الممتاز، goal live بث مباشر yalla shoot  kora online.

وننقل مباراة الزمالك والجونة، goal live بث مباشر yalla shoot مجانًا وحصريًا، وبدون تقطيع وبجودة عالية لمباراة اليوم أون لاين kora online بث مباشر.

مشاهدة مباراة الزمالك والجونة
،من المقرر أن يلتقى فريقي الزمالك والجونة، في بث مباشر لمباراة اليوم الأربعاء الموافق 15 من شهر يناير الجاري، على ستاد الجونة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من فعاليات بطولة الدوري المصري الممتاز، لحظة بلحظة عبر  goal live بث مباشر yalla shoot مجانًا وحصريًا، وبدون تقطيع وبجودة عالية لمباراة اليوم أون لاين kora online بث مباشر.

مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر
يمكن متابعة المباراة بين الزمالك والجونة، على ستاد الجونة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من فعاليات بطولة الدوري المصري الممتاز، في نقل مباشر وحصري مجانًا في خدمه يقدمها goal live، أون لاين بدون kora online تقطيع وبجودة عالية، عبر البث المباشر yalla shoot لمباريات اليوم ومشاهدة مباراة اليوم يوتيوب.

موعد مباراة الزمالك والجونة بطولة الدوري المصري الممتاز
الساعة 05:00 مساء بتوقيت مصر.
الساعة 06:00 مساء بتوقيت السعودية.
الساعة 06:00 مساء بتوقيت الأردن.
الساعة 06:00 مساء بتوقيت سوريا.
الساعة 06:00 مساء بتوقيت فلسطين.

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