رئيس جامعة عين شمس يجتمع بفريق عمل مشروع مركز التميز والطاقة من جامعة MIT

اجتمع الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والدكتور ضياء خليل القائم بعمل عميد كلية الهندسة بالجامعة

بفريق عمل مشروع مركز التميز والطاقة من جامعة MIT بالولايات المتحدة الأمريكية.



واستعرض خلال الاجتماع ما تم تنفيذه فى مشروع مركز التميز حتى الآن وتناقش مع أعضاء الفريق في تذليل العقبات المختلفة والانطلاق فى المشروع بقوة وسرعة أكبر كما تابع سيادته الخطوات التى تمت حتى الآن بخصوص المشاريع البحثية وتطوير المناهج الخاصة بالطاقة بكلية الهندسة بالجامعة، وتطرق الجانبين أيضا إلى أهمية التعاون بين الجامعة وجامعة MITليشمل مجالات عديدة.