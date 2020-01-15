Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. الكاف يقرر تغيير موعد أمم إفريقيا 2021

الأربعاء 15/يناير/2020 - 05:05 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

 

أكدت تقارير صحفية، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، استقر على تعديل موعد كأس أمم أفريقيا 2021 لتقام في يناير بدلا من يونيو، وذلك عقب اجتماع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ووفد من قيادات الاتحاد مع قيادات ومسئولي الاتحاد الكاميروني اليوم.

 

يذكر أن أمم إفريقيا 2021 يدرس الكاف اسنادها إلى الكاميرون لتعويضها عن النسخة الماضية، إلا أن الكاف لا يزال حتى اللحظة يبحث إمكانية إسناد التنظيم لدولة أخرى مع الكاميرون لتساعد في عملية التنظيم.

 

ومن جانبها لم تبد الدولة الإفريقية أي اعتراضات على تعديل في موعد انطلاق البطولة في الشتاء أو خلافه.

 

وكان الاتحاد الإفريقي قد قرر تعديل موعد انطلاق البطولة بسبب المناخ الصعب الذي ستشهده الكاميرون صيفًا، بالإضافة إلى تعارض موعد إقامتها في 2021 مع كأس العالم للأندية لذا وجب تعديلها.

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يهدد بمقاطعة مباراة مازيمبي بسبب الأهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

مشاهدة مباراة الزمالك والجونة اليوم بث مباشر يلا كورة| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا شوت

منذ 39 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ نصف ساعة

بث مباشر zamalek.. مشاهدة مباراة الزمالك والجونة الآن في الدوري المصري Egyptian professional league

منذ نصف ساعة

ريال مدريد ينهي التعاقد مع "مدفعجي" أياكس أمستردام

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. اللوائح تمنع إقامة مباراة الأهلي والزمالك في الإمارات

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. مجدي عبد الغني يصدم الأهلي بسبب كهربا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. توجيه تهمة القتل العمد إلى فادي الهاشم زوج نانسي عجرم

منذ ساعة و نصف

رينيه فايلر "سعيد" بتأجيل مباراة الأهلي والنجم الساحلي

منذ أقل من ساعتين

أليو بادجي في طريقه للأهلي بمليون يورو (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على سبب وفاة نجل الدكتورة مايا مرسي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. محامي فادي الهاشم زوج نانسي عجرم يعلق على توجيه تهمة القتل العمد لموكله

منذ ساعة و 15 دقيقة

مدرب برشلونة الجديد يطلب أول صفقة

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار يلا كورة رابط ماتش الزمالك yalla zamalek

منذ 38 دقيقة

وليد أزارو خارج الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تشكيل الزمالك ضد الجونة.. عودة شيكابالا وجمعة.. مصطفى وبن شرقي وفتحي للدكة

منذ ساعة و 21 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

الأكثر قراءة
04:35 م

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار يلا كورة رابط ماتش الزمالك yalla zamalek

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة الموسم

04:42 م

بث مباشر zamalek.. مشاهدة مباراة الزمالك والجونة الآن في الدوري المصري Egyptian professional league

04:43 م

مشاهدة مباراة الزمالك والجونة اليوم بث مباشر يلا كورة| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا شوت

04:34 م

عاجل.. الزمالك يهدد بمقاطعة مباراة مازيمبي بسبب الأهلي

03:46 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status