بث مباشر مباراة الزمالك والجونة.. مشاهدة قناة اون سبورت يوتيوب بدون تقطيع | ON Sport HD

يفتتح ملعب الجونة أبوابه اليوم الأربعاء 14 يناير لاستقبال مباراة من العيار الثقيل تجمع بين فريقي الزمالك والجونة، في إطار منافسات الجولة الـ13 من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019/2020.





خدمة مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر اليوم والمقرر نقلها على الهواء عبر شاشة قناة أون سبورت 1 بصوت المعلق محمد الكواليني، وقناة تايم سبورت بتعليق حاتم بطيشة، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مصر، 6:00 بتوقيت السعودية.













يحتل الزمالك المركز الثالث على لائحة ترتيب فرق الدوري الممتاز برصيد 21 نقطة حصدهم من خوض 11 مباراة، مع تبقي له مواجهة مؤجلة، فيما يحتل الجونة المركز الـ12 بواقع 12 نقطة، ويسعى الفريق الأبيض لاقتناص النقاط الثلاث من مضيفه لانتزاع المركز الثاني الذي يتربع فيه فريق المقاولون العرب بـ29 نقطة.









شاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر والتي ستقام مساء اليوم الأربعاء الموافق 15-1-2020 على ملعب استاد الجونة في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث عشر لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم .





موعد مباراة الزمالك والجونة والقناة الناقلة .. ستنطق مباراة الزمالك ضد الجونة في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم





بتوقيت مصر ، السادسة بتوقيت السعودية ، السابعة بتوقيت الإمارات وستذاع عبر قناتي أون سبورت On Sport HD و تايم سبورت Time Sports HD بصوت المعلقين محمد الكوليتي وحاتم بطيشة .

مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر اليوم ..