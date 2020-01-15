محمد إسماعيل: حصولي علي جائزة الإبداع والتميز فخر لي.. و"توك فاشون" تجربة جريئة

أعرب مصمم الأزياء الشهير محمد إسماعيل، عن سعادته بحصوله على جائزة الإبداع والتميز عن أعماله المتنوعة في 2019.

وأضاف "إسماعيل" في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن تكريمه في حفل "الأفضل" من قبل إحدى المجلات الشهيرة، يعد تكليلا لمجهوده في العام المنصرم، وتجاربه المتنوعة مع عدد كبير من نجوم الفن ومشاهير الإعلام.

وصرح "إسماعيل" بأنه يسعى للوصول للعالمية من خلال تجاربه الفنية المختلفة، مؤكدًا على أن نجاحه القوي داخل مصر سيمنحه العزيمة للمنافسة خارج مصر بقوة.

على صعيد آخر، يواصل محمد إسماعيل، تصوير حلقات برنامجه الجديد "توك فاشون" والذي يستضيف فيه عدد من مشاهير الفن والإعلام أبرزهم الإعلامية ياسمين الخطيب والفنانة الشابة منة عرفة، والإعلامية مي حلمي، وغيرهن من النجوم.

ويناقش البرنامج تقاليع الموضة والأزياء في مصر والعالم العربي، والتي وصفها إسماعيل بأنها تجربة جديدة ومختلفة وجريئة.