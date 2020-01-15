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يلا شوت ON SPORTS مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر Yalla Shoot رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع Time Sport

الأربعاء 15/يناير/2020 - 04:55 م
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الزمالك
الزمالك
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يستعد نادي الزمالك KORA GOAL لمواجهة نظيره نادي الجونة اليوم الاربعاء 15 يناير ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر KORA ONLINE من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والجونة اليوم في الدوري المصري الممتاز وملعب اللقاء
وستلعب مباراة نادي الزمالك KORA STAR ضد نظيره نادي الجونة اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة YALLA SHOOT وفي تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت السعودية على ملعب الجونة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجونة اليوم في الدوري المصري الممتاز
وستذاع مباراة نادي الزمالك KORA LIVE ضد نظيره نادي الجونة اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز على قناة "أون سبورت" بتعليق محمد الكواليني وعلى قناة "تايم سبورتس" بتعليق حاتم بطيشة.

بث مباشر لمباراة الزمالك والجونة اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز
ويقدم موقع "الفجر" بث مباشر لمباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي الجونة اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي الجونة اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري الممتاز
ويتواجد نادي الزمالك KORA ONLINE في المركز الثالث من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها حتى الآن في بطولة الدوري.

ببنما يتواجد نادي الجونة YALLA SHOOT في المركز الثاني عشر من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة من أصل 12 مباراة.

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