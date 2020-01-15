بحضور صناعه.. "بين بحرين" في العرض الثاني لنادي سينما المرأة

يقيم نادى سينما المرأة الذي ينظمه المركز القومى للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية عرضه الثاني بعرض الفيلم الروائي الطويل "بين بحرين" للمرة الأولي بعد عرضه فى المهرجانات العربية والدولية،

وتقام فعاليات النادي يوم الاثنين الموافق ٢٠ يناير في تمام الخامسة مساء بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية تحت إدارة الناقدة السينمائيه "شاهندة محمد علي".

ويسلط الفيلم الضوء على القضايا المجتمعية المختلفة التى تواجه النساء خاصة فى المناطق الريفية وذلك أثناء زيارة قصيرة تقوم بها "زهرة "لبلدتها في احدى ضواحي القاهرة، وخلال هذه الزيارة، تتعرض ابنتها لحادث مأساوي، تسعى زهرة بعده لاستعادة حق ابنتها المسلوب؛ كما تصر على إكمال تعليمها وتنوير المجتمع من حولها.

والفيلم من بطولة فاطمة عادل و يارا جبران ثراء جبيل ومحمود فارس وعارفة عبد الرسول ولبنى ونس وحسين عبدالله ونخبه من الوجوه الجديدة وإخراج أنس طلبة.

وقد شارك الفيلم فى مهرجان أسوان للمرأة و حصل الفيلم على جوائز فى عدة مهرجانات هامة .

يقام النادي بحضور عدد من الفنانين والسينمائيين فمن المقرر حضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى ومخرج عرض سينما مصر وفريق عرض سينما مصر ومنهم محمد عبده و هالة مرزوق و مها حمدي و خليفة سمير و عمرو كمال بدير و احمد يحي و عمرو بهي و رأفت سعيد و رامي عبد المقصود.

وكذلك ابطال فيلم "بين بحرين"محمود فارس ويارا جبران ونخبة من الوجوه المشاركة فى الفيلم ومنهم. جلال عشرى وعهد وحسن عبدالله و مصممة الأزياء وكاتب السيناريو وبجانب اعضاء المجلس القومى للمرأة واعضاء من حقوق الإنسان

وعقب عرض الفيلم تقام ندوة لمناقشته مع الجمهور وصناعه تديرها الناقدة السينمائية شاهندة محمد على.

وتعقب الندوة تكريم لأبطال الفيلم وايضا تكريم المخرجة الشابة شيرين عافية كمخرجة مستقلة والممثلة الشابة لمياء كرم.

يذكر أن فعاليات نادي سينما المرأة تقام شهريا والدعوة عامة للجمهور ومحبى السينما لحضور فعاليات النادي.