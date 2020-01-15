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نتيجة مباراة الزمالك اليوم| بث مباشر مباراة الزمالك الآن يلا شوت| أهداف الزمالك والجونة| يلا كوره مشاهدة بث مباشر الزمالك on sport

الأربعاء 15/يناير/2020 - 04:51 م
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الزمالك
الزمالك
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يقدم لكم الفجر الرياضي بث مباشر مباراة نادي الجونة ضد الزمالك، كورة ستار ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر للدوري المصري الممتاز KORA STAR الجونة تستضيف الزمالك، على ملعبه بالبحر الأحمر.

كورة أونلاين ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة جهازه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، لخوض مباراة صعبة عندما يحل ضيفًا على الجونة بملعب الجونة في الغردقة، مساء اليوم، KORA ONLINE ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.

كورة جول ويطمح الزمالك في استغلال حالة النشوة التي تلقاها مؤخرًا بعد الفوز على زيسكو يونايتد الزامبي بدوري أبطال إفريقيا، والرغبة في مواصلة مشوار التقدم نحو مقدمة الجدول، KORA GOAL الزمالك يطمع في نقاط الجونة، للتقدم في جدول الترتيب.

موعد مباراة الجونة ضد الزمالك بالدوري العام
وتُقام مباراة نادي الجونة ضد الزمالك، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقله لمباراة الجونة ضد الزمالك بالدوري العام
وتُذاع مباراة الجونة ضد الزمالك، عبر مجموعة قنوات أون سبورت ON SPORTS وتايم سبورتس TIME SPORTS الناقل الحصري لمباريات للدوري المصري والمسابقات المحلية، كورة بلس تابع بث مباشر الزمالك يستضيف سموحة، KORA PLUS على ملعب الجونة بالغردقة.

ترتيب الفريقين بالدوري المصري الممتاز
كورة حصري حيث يدخل الزمالك المباراة وهو محتلًا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة وبفارق الأهداف عن الاتحاد السكندري، بينما يحتل الجونة المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة، KORA7ASRY الجونة يستضيف الزمالك، بالدوري المصري الممتاز.

كول كورة ويسعى نادي الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون المدير الفني، لتحقيق الفوز خارج أرضه، فيما يطمح بارني المدير الفني للجونة، لتحقيق الفوز والدخول في المنطقة الأكثر أمانًا، COOL KORA الزمالك يصطدم مع الجونة، في الجولة الثالثة عشر للدوري المصري العام.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الجونة ضد الزمالك، بموقع الفجر الرياضي عبر رابط يلاشووت بلس بدون تقطيع YALL SHOOT PLUS وبدون أي إعلانات.

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