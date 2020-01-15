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السبت 18 يناير.. حفل توقيع كتاب "ريحة الحبايب" بحضور نجوم الفن في نقابة الصحفيين

الأربعاء 15/يناير/2020 - 04:50 م
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محمد إبراهيم طعيمة
محمد إبراهيم طعيمة
الفجر الفني
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تقيم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين حفل توقيع لكتاب "ريحة الحبايب.. حكايات إنسانية لنجوم الفن" للكاتب الصحفي والروائي محمد إبراهيم طعيمة، وذلك في السادسة من مساء يوم السبت 18 يناير الجاري.

 

ويدير اللقاء الكاتب الصحفي والناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر المتوسط ورئيس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما.

 

ويشهد اللقاء حضور عدد من نجوم ونجمات الوسط الفني ومنهم أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية الفنانين إيهاب فهمي، نهال عنبر، عزوز عادل، بالإضافة للفنانين ماجد المصري، راندا البحيري، أحمد عبدالعزيز، لقاء سويدان وعدد آخر من نجوم ونجمات التمثيل والغناء.

 

وكان الكاتب الصحفي والروائي محمد إبراهيم طعيمة قد طرح قبل أسبوعين كتابه الجديد "ريحة الحبايب" والذي تصدر غلافه الفنان الشاب هيثم أحمد زكي ووالده الفنان الكبير أحمد زكي ووالدته الفنانة هالة فؤاد، فيما احتل صدارة الغلاف الذي صممه الفنان محمد شكري، وتنشره دار الياسمين، عدداً من نجوم الفن الراحلين إلى جانب عائلة الفنان أحمد زكي، ومنهم حسين الشربيني، نجاح الموجي، سناء يونس، ناهد شريف، تحية كاريوكا، عبدالفتاح القصري، علي الشريف، والفنان جورج سيدهم شفاه الله.

 

وأكد الكاتب الصحفي والروائي محمد إبراهيم طعيمة، أنه يرصد من خلال الكتاب مجموعة من قصص الحب والأحزان والمآسي التي عاشها هؤلاء الفنانين بعيداً عن أعمالهم الفنية المعروفة للعامة، حيث يغوص الكتاب في تفاصيل حياتهم الشخصية من واقع لقاءاتهم التي أجروها بأنفسهم في عدد من المجلات الفنية والقنوات الفضائية.

 

يذكر أن كتاب "ريحة الحبايب" هو العمل الأدبي الرابع للكاتب محمد إبراهيم طعيمة، حيث صدر له عام 2011 رواية "رجالة الهانم" التي حققت نجاحًا كبيرًا وتم عمل طبعتين لها، وكتاب "عفريتة هانم" عام 2014، الذي يحكي قصة حياة الفنانة الراحلة سامية جمال، ورواية "مولد سيدي البيومي" في 2016 والتي تم تحويلها لعمل مسرحي.

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