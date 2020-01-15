إخلاء منزلين لاحتمالية سقوطهما بجنوب غرب الأقصر



وشهدت منطقة ساحل جرف أبو حليمة، التابعة للوحدة المحلية لمركز أرمنت، حدوث تشققات طولية لمنزل مبني بالطوب اللبن، نتج عنها انبعاث أتربة كثيفة ما ينذر باحتمالية سقوط منزل المواطن.



وبإبلاغ الجهات المعنية، انتقلت قيادات مجلس مدينة أرمنت والحماية المدنية وقيادات مركز شرطة أرمنت، وإدارة التضامن الاجتماعي، إلى موقع البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين أن المنزل المجاور لهذا المنزل في حالة متأخرة وينذر بالسقوط أيضا، ولابد من إخلاء المنزلين من سكانهما.



ووجه العميد عبدالله عاشور، رئيس مركز ومدينة أرمنت، بإخلاء المنزلين على الفور، حيث تم استخراج جميع الأثاث الخاص بمنزل المواطن الأول " أبو الوفا بغدادي" كما تم التعامل مع المنزل الثاني الخاص بالمواطن " محمود صالح" وتم اخلائه نهائيا من جميع المنقولات.



كما تم تشوين الأثاث على جانبي الطريق وواتخاذ الاجراءات اللازمة لتسليم الاسرتين خيام إيواء، من قبل الشئون الاجتماعية.



أخلت سلطات مركز أرمنت، جنوبي غرب محافظة الأقصر، عقارين مبنيين بالطوب اللبن، وذلك لميولهما للسقوط.