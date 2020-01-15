Advertisements
Advertisements
Advertisements

الدولية للطاقة الذرية تؤكد مواصلة نشاطاتها في إيران

الأربعاء 15/يناير/2020 - 04:45 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مواصلة نشاطها في إيران بعد تصريحات طهران حول بدء المرحلة الخامسة لتقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.


وقال المتحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فريدريك دال، للصحفيين، اليوم الأربعاء، إن الوكالة "على علم بإعلان إيران حول المرحلة الخامسة من تقليص التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة".


وأضاف: "تواصل الوكالة عمليات التفتيش والمراقبة في إيران. وكما في السابق، ستخبر الوكالة الدول الأعضاء حول تطور الوضع".


وكانت إيران أعلنت، في 5 يناير، عن تخليها عن "آخر قيد محوري في الصفقة النووية يتعلق بعدد أجهزة الطرد المركزي"، ما يعني أنه لم تبق هناك أي قيود في العمل مع برنامج إيران النووي. مع ذلك، فقد أكدت طهران استعدادها للعودة إلى التزاماتها في حال رفع العقوبات وضمان مصالح إيران، وفقا لبنود الصفقة النووية.


وفي 14 يناير، أعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الدول الأوروبية الثلاث التي وقعت، في العام 2015، الاتفاق النووي مع إيران، إلى جانب روسيا والصين والولايات المتحدة (التي انسحبت منه في مايو 2018)، تطبيق آلية فض النزاع، المنصوص عليها في الفقرة 36 من وثيقة الاتفاق، مبررة هذه الخطوة برفض إيران تنفيذ جزء من التزاماتها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مةاصلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية النشاط الات إيران

أخبار تهمك

عاجل.. مجدي عبد الغني يصدم الأهلي بسبب كهربا

منذ حوالي 14 ساعة

ريال مدريد ينهي التعاقد مع "مدفعجي" أياكس أمستردام

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. توجيه تهمة القتل العمد إلى فادي الهاشم زوج نانسي عجرم

منذ ساعة و نصف

مدرب برشلونة الجديد يطلب أول صفقة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. محامي فادي الهاشم زوج نانسي عجرم يعلق على توجيه تهمة القتل العمد لموكله

منذ ساعة و 16 دقيقة

بث مباشر zamalek.. مشاهدة مباراة الزمالك والجونة الآن في الدوري المصري Egyptian professional league

منذ نصف ساعة

عاجل.. الزمالك يهدد بمقاطعة مباراة مازيمبي بسبب الأهلي

منذ ساعة و 28 دقيقة

مشاهدة مباراة الزمالك والجونة اليوم بث مباشر يلا كورة| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا شوت

منذ 40 دقيقة

أليو بادجي في طريقه للأهلي بمليون يورو (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

رينيه فايلر "سعيد" بتأجيل مباراة الأهلي والنجم الساحلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ نصف ساعة

عاجل.. اللوائح تمنع إقامة مباراة الأهلي والزمالك في الإمارات

منذ ساعتين و 43 دقيقة

وليد أزارو خارج الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ ساعة و نصف

تعرف على سبب وفاة نجل الدكتورة مايا مرسي

منذ حوالي 20 ساعة

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار يلا كورة رابط ماتش الزمالك yalla zamalek

منذ 39 دقيقة

عاجل.. تشكيل الزمالك ضد الجونة.. عودة شيكابالا وجمعة.. مصطفى وبن شرقي وفتحي للدكة

منذ ساعة و 22 دقيقة

موضوعات متعلقة

مسؤول إيراني: لدينا القدرة على تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز 20%

بريطانيا تعلق على قرار إيران بتشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة

مدير الطاقة الذرية يصل إيران لبحث آخر التطورات النووية

فرنسا: قنوات الحوار لا تزال مفتوحة أمام إيران بشأن النووي

"صالحي": الاتحاد الأوروبي فشل في احترام الصفقة النووية

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: طهران نصبت أجهزة طرد مركزي متطورة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

الأكثر قراءة
04:35 م

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار يلا كورة رابط ماتش الزمالك yalla zamalek

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة الموسم

04:42 م

بث مباشر zamalek.. مشاهدة مباراة الزمالك والجونة الآن في الدوري المصري Egyptian professional league

04:43 م

مشاهدة مباراة الزمالك والجونة اليوم بث مباشر يلا كورة| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا شوت

04:34 م

عاجل.. الزمالك يهدد بمقاطعة مباراة مازيمبي بسبب الأهلي

03:46 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status