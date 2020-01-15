مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر اليوم في الدوري المصري Egyptian Premier League

رابط مشاهدة مباراة الزمالك ضد الجونة اليوم الأربعاء 14 يناير في الدوري المصري YALLA KORA.

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وسيشهد استاد الجونة بمدينة الغردقة مواجهة هامة لعشاق القلعة البيضاء ZAMALEK ON LINE حينيحل الزمالك ضيفاً على الجونة، ضمن مباريات الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز.





موعد مباراة الزمالك ضد الجونة LIVE

تنطلق المباراة اليوم الأربعاء في تمام الساعة الخامسة مساء 17:00 بتوقيت القاهرة، 18:00 بتوقيت مكة المكرمة والعراق وسوريا والدوحة والكويت، السابعة 19:00 بتوقيت الإمارات، الرابعة 16:00 بتوقيت الجزائر وتونس، الثالثة 15:00 بتوقيت جرينتش، وتذاع على الهواء مباشرة على قناتي ON Sports HD و Time Sports HD.





تشكيل الزمالك المتوقع COOL KORA

من المتوقع أن يبدأ باتريس كارتيرون المدير الفني الفنرنسي لنادي الزمالك مواجهة أسوان LIVE KORA بالتشكيل التالي.





محمد أبو جبل

حازم إمام – محمد عبد الغني – محمود علاء – عبد الله جمعة

طارق حامد – فرجاني ساسي

أشرف بن شرقي – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو

مصطفى محمد



