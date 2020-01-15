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مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر اليوم في الدوري المصري Egyptian Premier League

الأربعاء 15/يناير/2020 - 04:40 م
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الزمالك
الزمالك
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 رابط مشاهدة مباراة الزمالك ضد الجونة اليوم الأربعاء 14 يناير في الدوري المصري YALLA KORA.
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يقدم لكم الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة الزمالك اليوم ضد الجونة ZAMALEK VS AlGouna فيالجولة 13 من الدوري المصري الممتاز برابط سريع YALLA SHOOT PLUS، يعمل لجميع السرعات وبجودات متعددة دون تقطيع.

ويمكنكم مشاهدة المباراة مباشرة عبر الرابط KORA STAR بجودة عالية HD دون إعلانات ودون تقطيع، بالإضافة لرابط مباشر YALLA SHOOT لجميع السرعات المتاحة، وفي حال توقف البث برجاء تحديث الصفحة فقط.

وسيشهد استاد الجونة بمدينة الغردقة مواجهة هامة لعشاق القلعة البيضاء ZAMALEK ON LINE حينيحل الزمالك ضيفاً على الجونة، ضمن مباريات الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ضد الجونة LIVE
تنطلق المباراة اليوم الأربعاء في تمام الساعة الخامسة مساء 17:00 بتوقيت القاهرة، 18:00 بتوقيت مكة المكرمة والعراق وسوريا والدوحة والكويت، السابعة 19:00 بتوقيت الإمارات، الرابعة 16:00 بتوقيت الجزائر وتونس، الثالثة 15:00 بتوقيت جرينتش، وتذاع على الهواء مباشرة على قناتي ON Sports HD و Time Sports HD.

تشكيل الزمالك المتوقع COOL KORA
من المتوقع أن يبدأ باتريس كارتيرون المدير الفني الفنرنسي لنادي الزمالك مواجهة أسوان LIVE KORA بالتشكيل التالي.

محمد أبو جبل
حازم إمام – محمد عبد الغني – محمود علاء – عبد الله جمعة
طارق حامد – فرجاني ساسي
أشرف بن شرقي – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو
مصطفى محمد

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