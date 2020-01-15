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عاجل.. الأهلي يحسم صفقة الموسم

الأربعاء 15/يناير/2020 - 04:42 م
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بوابة الفجر
محمد الصو
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نجح مسؤولو النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في إنهاء إجراءات التعاقد مع المهاجم الأجنبي، والحصول على خدماته بصفة رسمية خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأوضح مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء، حصل بالفعل على توقيع السنغالي أليو بادجي مهاجم رابيد فينا النمساوي، اليوم وأثناء تواجده في النمسا من أجل التفاوض مع ناديه.

وأضاف المصدر: "اللاعب وافق على الانتقال إلى المارد الأحمر، بعد الاتفاق مع ناديه ووكيله على كافة بنود التعاقد والقيمة المادية التي سيحصل عليها في الجزيرة".

واختتم: "اللاعب سيتواجد في القاهرة خلال 48 ساعة وسيخضع للكشف الطبي، على أن يكون تحت أمر الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، خلال مباراة النجم الساحلي التونسي، بدوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي النجم الساحلي، يوم 26 يناير الجاري على ملعب السلام الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
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