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بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر اليوم الأربعاء 15 - 1 - 2020 في الدوري المصري الممتاز

الأربعاء 15/يناير/2020 - 04:38 م
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مشاهدة مباراة الزمالك والجونة
مشاهدة مباراة الزمالك والجونة
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يقدم لكم موقع الفجر الرياضي مشاهدة مباراة الزمالك والجونة YALLA SHOOT LIVE يدخل الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب نادي الزمالك، لقاء الجونة اليوم في الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري بحيرة شديدة حول بعض المراكز لأسباب مختلفة كارتيرون والانتصار الرابع على التوالي في 2020

يرغب الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الزمالك في تحقيق الانتصار الرابع على التوالي خلال 2020 بعدما فاز على أسوان KORA ON LINE بهدفين وطنطا 3-2 في الدوري المصري وزيسكو يونايتد بهدفين دور رد يوم الجمعة الماضي، في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث برصيد 21 نقطة خلف الأهلي بتسع نقاط صاحب الصدارة لذلك لا يرغب في فقدان نقاط أخرى اليوم ضد الجونة.KORA KIVE

هناك حيرة في عقل باتريس كارتيرون قبل لقاء الزمالك والجونة اليوم حول الاعتماد على حازم أمام أو الشاب الموهوب أحمد عيد في الجبهة اليمنى.

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وظهر أحمد عيد بشكل جيد مع الزمالك في مباراتي أسوان وطنطا بالدوري المصري قبل عودة حازم إمام للمشاركة في لقاء زيسكو يونايتد الزامبي يوم الجمعة الماضي.

KORA COOLوالحيرة الأخرى في عقل باتريس كارتيرون حول الظهير الأيسر لنادي الزمالك اليوم حول الدفع بعبد الله جمعة العائد من الإصابة أم لا يخاطر به ويمنح اسلام جابر فرصة جديدة مع المارد الأبيض.YALLA SHOOT

عقاب اوباما ام الغفرانKORA COOL
YALLA SHOOTيملك باتريس كارتيرون حيرة جديدة في الزمالك حول يوسف أوباما، صانع الألعاب الأساسي معه هذا الموسم الجاري بعدما عنفه الفرنسي لما بدر منه في لقاء زيسكو يونايتد ضد بعض جماهير الفريق التي هاجمته لحظة خروجه.

وأصبح كارتيرون حائرا بين عقاب أوباما اليوم بجلوسه على الدكة ام يغفر له لدوره الأساسي مع الأبيض ويدفع به منذ البداية ضد الجونة اليوم.YALLA SHOOT

YALLA SHOOTويفاضل باتريس كارتيرون أيضا بين محمد أوناجم ومصطفى فتحي لتعويض غياب أحمد سيد زيزو في الجناح الأيمن الليلة بعد ظهور الثاني بشكل جيد كلما يحصل على الفرصة مقارنة بالمغربي المتخصص في إضاعة الفرص.

من المتوقع أن يكون تشكيل الزمالك اليوم ضد الجونة على النحو التالي:YALLA SHOOT
حراسة المرمى: محمد أبو جبل.
الدفاع: حازم أمام، محمد عبد الغني، محمود علاء، عبدالله جمعة.
الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، أوباما.
الهجوم: اوناجم، أشرف بن شرقي، مصطفى محمد.

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك قائمة اللاعبين لمباراة الجونة في بطولة الدوري المصري الممتاز.YALLA SHOOT

الزمالك يواجه الجونة مساء غد الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ13 من المسابقة المحلية.YALLA SHOOT
وكان الزمالك قد انتصر في مباراته الأخيرة بالدوري على حساب طنطا بنتيجة 3-2، كما خطف فوزًا صعبًا على حساب زيسكو يونايتد بدوري أبطال إفريقيا.

طالع أيضًا.. موعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة في الدوريKORA COOL
وشهدت قائمة الزمالك عودة الثنائي طارق حامد وفرجاني ساسي بعد غيابهما عن مباراة طنطا بسبب الإيقاف، بالإضافة إلى شيكابالا بعد تعافيه من الإصابة، وغياب محمد أبو جبل للمباراة الثانية على التوالي محليًا رغم مشاركته في لقاء زيسكو يونايتد بالبطولة الإفريقية.

قائمة الزمالك لمباراة الجونة في الدوري المصريKORA COOL
حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي – محمد فتحي.
خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام – حازم إمام – أحمد عيد – عبد الله جمعة.
خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد حسن – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي – محمد أوناجم – يوسف أوباما – مصطفى فتحي – إسلام جابر.
خط الهجوم: عمر السعيد، مصطفى محمد.YOUTUBE LIVE
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