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تغطية حية يلا شوت الشوط الأول مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر حصري كورة ماتش Yalla shoot جودة عالية

الأربعاء 15/يناير/2020 - 04:34 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يحل نادي الزمالك ضيفًا على نظيره الجونة ضمن منافسات الجولة الـ13 من مسابقة الدوري الممتاز.

تنطلق المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم، الأربعاء، على استاد الجونة.

ويذاع اللقاء على قناة On Sport HD بتعليق محمد الكواليني وقناة Time Sports HD بتعليق حاتم بطيشة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 21 نقطة جمعها من 11 مباراة، فيما يحل الجونة في المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة جمعها من 12 مباراة.
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