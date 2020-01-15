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نتيجة مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر في الدوري المصري| رابط ماتش الزمالك يلا شوت yallakora

الأربعاء 15/يناير/2020 - 04:31 م
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الزمالك
الزمالك
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مشاهدة بث مباشر موقع (يلاشوت بلس)، تابع رابط شغال بث مباشر كورة ستار لمباريات بطولة الدوري المصري| متابعة حية وحصرية لمباريات الكرة المصرية والعربية على موقع (يلا كورة)، حيث يمكنكم مشاهدة مباريات الساحرة المستديرة بجودة فائقة تناسب جميع السرعات، وتعليق عربي مميز عبر روابط البث المباشر المتوفرة عبر موقعنا "الفجر الرياضي" شاهد بث حي على كورة أونلاين مباراة الزمالك اليوم.

كول كورة – بث مباشر مباريات الدوري المصري حيث يلتقي فريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون مع نظيره فريق الجونة بقيادة البرتغالي بيدرو بارني في تمام الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة اليوم الأربعاء الموافق 15 يناير لعام 2020، على ملعب الفريق الساحلي ضمن منافسات الجولة 13 من البطولة المحلية بالموسم الحالي 2019 – 2020.

مشاهدة بث مباشر kooora 4 goal مباراة الزمالك ضد الجونة، حيث يحتل الفارس الأبيض المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، بينما يأتي فريق الجونة بالمركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة، ويسعي الفريقين لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث بالمباراة.

تابع بث مباشر على رابط (يوتيوب) بجودة فائقة لمباريات الدوري الممتاز، شاهد مباراة al-zamalek ، ولم يحقق فريق الجونة أي انتصار ضد الزمالك منذ 9 سنوات تقريبًا، الفوز الوحيد للفريق الساحلي في مواجهاته ضد الفارس الأبيض كان في 5 أكتوبر 2011 وفاز بنتيجة 2-1، وتقابل بعدها الفريقين في 6 مباريات، فاز الأبيض في 4 مباريات وحسم التعادل نتيجة مباراتين- تابع بث مباشر كورة ستار live.

يمكنكم متابعة البث التليفزيوني لمباريات الدوري المصري عبر قنوات أون سبورت على القمر الصناعي نايلسات على تردد 10853، وقناة تايم سبورت على تردد 11449، كما يمكن متابعة مباراة الزمالك والجونة من خلال البث الأرضي للتليفزيوني المصري، بتعليق عربي مميز، تابع البث المباشر يلا لايف مباريات الزمالك بدون تقطيع علي رابط الأسطورة liv7hd.
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