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فبراير المقبل .. موعد توزيعات الأسهم المجانية لـ "المصري الخليجي "
الأربعاء 15/يناير/2020 - 03:09 م
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نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية
علمت البورصة المصرية اليوم الأربعاء أن مجلس إدارة البنك المصري الخليجي قد قرر قد توزيع الأسهم المجانية بواقع 0.06911620683 سهم لكل سهم البنك قبل الزيادة وذلك لحامل ومشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأحد 2-2-2020
وأوضح البنك في بيان للبورصة المصرية اليوم أن توزيع الأسهم المجانية سيتم يوم الإثنين 3 فبراير 2020، و ذلك في أطار زيادة رأس المال المصدر من 365.365 مليون دولار إلى 390.617 مليون دولار، بزيادة قدرها 25.252 مليون دولار أمريكي، موزعة على عدد 25.252 مليون سهم بقيمة اسمية 1 دولار أمريكي للسهم الواحد تمويلا من حصة المساهمين في الأرباح الموزعة وفقا للقوائم المالية للبنك المنتهية في 31/12/2018.
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