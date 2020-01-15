فبراير المقبل .. موعد توزيعات الأسهم المجانية لـ "المصري الخليجي "

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علمت البورصة المصرية اليوم الأربعاء أن مجلس إدارة البنك المصري الخليجي قد قرر قد توزيع الأسهم المجانية بواقع 0.06911620683 سهم لكل سهم البنك قبل الزيادة وذلك لحامل ومشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأحد 2-2-2020







