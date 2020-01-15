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رسميا.. تأجيل مباراة الأهلي وإنبي

الأربعاء 15/يناير/2020 - 03:34 م
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بوابة الفجر
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تقرر تأجيل مباراة الأهلي وإنبي بطولة الدوري المصري الممتاز لأجل غير مسمي لاقتراب موعدها من لقاء الأهلي ضد النجم الساحلي في بطولة إفريقيا.


وتواصل الاهلي مع مسئولو اتحاد الكرة والاتحاد الإفريقي لتأجيل مباراة الفريق أمام النجم الساحلي من يوم 24 إلى يوم 26 من الشهر الجاري في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.


وكان من المفترض أن يخوض الاهلي لقاء إنبي يوم 27 من الشهر الجاري لكن سيتم تأجيل المباراة لأجل غير مسمي بعد خوض الفريق لقاء النجم الساحلي يوم 26 من الشهر نفسه.


ويسعي الاهلي للفوز على النجم الساحلي للحفاظ على آمال التأهل من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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