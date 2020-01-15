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"ستيف منوتشين": العقوبات الأمريكية على إيران ناجحة

الأربعاء 15/يناير/2020 - 03:41 م
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وزير الخزانة الأمريكي
وزير الخزانة الأمريكي
وكالات
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كشف وزير الخزانة الأميركي ستيف منوتشين، أن خسائر احتياطات إيران بلغت 40 مليار دولار خلال عامين.

 

وقال ستيف منوتشين، اليوم الأربعاء، عقب تقرير لمعهد التمويل الدولي: " لا شك أن العقوبات على إيران ناجعة وناجحة"، متوقعًا انخفاض احتياطات إيران لتصل إلى 73 مليار دولار بحلول شهر مارس

 

وأشار ستيف منوتشين، إلى أن اقتصاد إيران قد انكمش 4.6% في السنة المالية 2018 - 2019، رجح تفاقم الانكماش في إيران إلى 7.2%.

 

وفي وقت سابق، قد أعلنت الولايات المتحدة، فرض عقوبات على 17 من منتجي المعادن وشركات التعدين في إيران الأسبوع الماضي، ردا على هجوم إيراني استهدف قوات أميركية في العراق انتقاما لمقتل قاسم سليماني في ضربة بطائرة أمريكية مسيرة في بغداد.

 

 

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الكلمات المفتاحية

وزير أمريكي ايران امريكا العقوبات الامريكية

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