بضغط هبوط 16 قطاعاً .. مؤشر سوق الأسهم السعودية يهبط 0.5% بختام التعاملات





سوق الأسهم السعودية





أنهي سوق الأسهم السعودية ، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر" تاسي" بنسبة 0.5% خاسراً 42.25 نقطة ليغلق عند مستوى 8432.56 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 3.28% رابحاً 227.06 نقطة ليغلق عند مستوى 7157.70 نقطة وبلغ حجم التداول فى سوق السعودية بختام التعاملات، 217 مليون سهم بقيمة 4.3 مليار ريال، وارتفعت أسهم 75 شركة، فيما تراجع 106 سهما.





وعلي مستوي أداء القطاعات بسوق الأسهم السعودية، فقد تراجع نحو 16 قطاعاً على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 3.74%، أعقبه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.53%، تلاه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.50%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.02%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.95%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.80%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.74%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.71%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.70%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.69%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.54%.





وعن الأسهم الأكثر ارتفاعا وانخفاضا بسوق السعودية اليوم، فقد جاء سهم "أسمنت حائل" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 6.47%، ثم أسمنت أم القرى 4.67%، اكسا التعاونية بنسبة 4.31%، فيما جاء سهم "دار الأركان" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 5.99%، ثم أسواق عبد الله العثيم بنسبة 3.89%، ثم المواساة بنسبة 3.11%.