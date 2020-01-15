تقلبات جوية تشهدها البلاد غدا.. الأرصاد تصدر بيانا مهما

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا مهما تكشف فيه تفاصيل حالة الطقس غدا الخميس الموافق 16/1/2020، مشيرة إلى أن الحرارة تنخفض بمعدل 6 درجات ويسود طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد، دفئ جنوبا، وصقيع على المزروعات في وسط سيناء ليلا.





وحذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس غدا، مؤكدة أن السواحل الشمالية ستشهد أمطار، وبعض محافظات في الوجه البحري، وتمتد للقاهرة.





وكشفت الأرصاد الجوية عن حالة البحر المتوسط غدا، معلنة اضطراب ملحوظ في حركة الملاحة البحرية، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.





وأوضحت الأرصاد الجوية أن حالة البحر الأحمر، تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.