بأمر الاتحاد الأوروبي.. محمد صلاح خارج التشكيل المثالي لدوري أبطال أوروبا 2019

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عبر موقعة الرسمي، عن التشكيل المثالي لبطولة دوري أبطال أوروبا لعام 2019.

وتوج ليفربول ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بعد الفوز على توتنهام في المباراة النهائية.

وشهد التشكيل غياب الدولي المصري محمد صلاح على الرغم من مساهمته في الفوز بلقب البطولة، في حين تواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي في التشكيل المثالي للبطولة.

وتواجد خماسي ليفربول في التشكيل الأساسي وهم أليسون بيكر، وأندرو روبرتسون، وفيرجيل فان دايك، وترينت ألكسندر أرنولد، بالإضافة إلى ساديو ماني.





التشكيل المثالي في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول)

خط الدفاع : أندرو روبرتسون (ليفربول)، فيرجيل فان دايك (ليفربول)، ماتياس دي ليخت (أياكس، يوفنتوس)، ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول)

الوسط: ساديو ماني (ليفربول)، فرينكي دي يونج (أياكس، برشلونة)، كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)، ليونيل ميسي (برشلونة(

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)، كريستيانو رونالدو (يوفنتوس(



