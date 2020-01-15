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ريال مدريد ينهي التعاقد مع "مدفعجي" أياكس أمستردام

الأربعاء 15/يناير/2020 - 03:25 م
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فان دي بيك
فان دي بيك
أحمد عصام
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أنهى مسئولو فريق ريال مدريد التعاقد مع صفقة جديدة خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم القادم مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

 

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "الماركا"إلى أن كل شيء جاهز للتوقيع مع فان دي بيك الموسم القادم، والاتفاق تم بين ريال مدريد وأياكس أمستردام الهولندي على إتمام صفقة فان دي بيك مقابل 55 مليون يورو.

 

ويتبقى فقط التنفيذ من قِبل ريال مدريد على أن يدفع المبلغ المتفق عليه لـأياكس، وهذا الأمر سيحدث في يونيو وقبل فتح فترة الانتقالات الصيفية.

 

وبالرغم من أن الصفقة منتهية لصالح الفريق الملكي، إلا أن الفريق بحاجة لتكوين اللاعبين من أجل الموسم المقبل، فمع وجود 26 لاعبًا في ريال مدريد دون نسيان أوديجارد وكوبو وأشرف حكيمي، فمن الضروري تحديد اللاعبين المستمرين للموسم المقبل.

 

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نادي ريال مدريد فان دي بيك ريال مدريد اياكس امستردام اخبار ريال مدريد

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