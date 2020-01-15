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وفاة شاب أثناء صيانة الصرف الصحي بالعياط
الأربعاء 15/يناير/2020 - 03:20 م
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إيمان عبد العاطي
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لقى شاب مصرعه إثر إنهيار حفرة عليه، حال قيامه بأعمال صيانة في الصرف الصحي بمركز العياط، جنوب الجيزة.
كان مأمور مركز شرطة العياط، تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بانهيار حفرة على شاب في أثناء قيامه بأعمال صيانة بالصرف الصحي في قرية العطف.
وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة الرائد عادل طلبة معاون مباحث المركز، وبالفحص والمعاينة تبين مصرع "صهيب.ا.ب"، 24 سنة، وتم التحفظ على الجثة بمستشفي العياط المركزي.
كان مأمور مركز شرطة العياط، تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بانهيار حفرة على شاب في أثناء قيامه بأعمال صيانة بالصرف الصحي في قرية العطف.
وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة الرائد عادل طلبة معاون مباحث المركز، وبالفحص والمعاينة تبين مصرع "صهيب.ا.ب"، 24 سنة، وتم التحفظ على الجثة بمستشفي العياط المركزي.
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