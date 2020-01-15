Advertisements
Advertisements
Advertisements

وفاة شاب أثناء صيانة الصرف الصحي بالعياط

الأربعاء 15/يناير/2020 - 03:20 م
Advertisements
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
لقى شاب مصرعه إثر إنهيار حفرة عليه، حال قيامه بأعمال صيانة في الصرف الصحي بمركز العياط، جنوب الجيزة.

كان مأمور مركز شرطة العياط، تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بانهيار حفرة على شاب في أثناء قيامه بأعمال صيانة بالصرف الصحي في قرية العطف.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة الرائد عادل طلبة معاون مباحث المركز، وبالفحص والمعاينة تبين مصرع "صهيب.ا.ب"، 24 سنة، وتم التحفظ على الجثة بمستشفي العياط المركزي.
Advertisements

أخبار تهمك

مدرب برشلونة الجديد يحرج رئيس النادي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. القانون يمنع إقامة مباراة الأهلي والزمالك في الإمارات

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل| الأهلي يكشف حقيقة نقل مواجهة النجم الساحلي من ملعب السلام

منذ أقل من ساعة

عاجل.. "جنح الدقي" تحسم حكم حبس مجدي عبدالغني

منذ ساعتين و 13 دقيقة

تعرف على سبب وفاة نجل الدكتورة مايا مرسي

منذ حوالي 18 ساعة

"وقوع مفاجىء" لـ لبنى عسل على الهواء

منذ حوالي 7 ساعات

مدرب برشلونة الجديد يطلب أول صفقة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. هجهوج يدخل دائرة ترشيحات الأهلي (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

أليو بادجي في طريقه للأهلي بمليون يورو (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يحصل على موافقة الصفقة المنتظرة

منذ حوالي 21 ساعة

على طريقة كهربا.. الزمالك يخطط لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مجدي عبد الغني يصدم الأهلي بسبب كهربا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يعلن تأجيل مباراة النجم الساحلي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

خاص.. جالاطا سراي ونصف مليون يورو يهددان انتتقال أليو بادجي للأهلي

منذ ساعة

عاجل.. مصرع 4 أطباء وإصابة 17 في حادث تصادم

منذ أقل من ساعتين

الفجر الرياضي يجيب..أين موقع الصورة التي التقطها مدير تعاقدات الأهلي؟

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

الأكثر قراءة
02:31 م

عاجل.. القانون يمنع إقامة مباراة الأهلي والزمالك في الإمارات

مدرب برشلونة الجديد يطلب أول صفقة

11:06 ص

أليو بادجي في طريقه للأهلي بمليون يورو (فيديو)

11:34 ص

الفجر الرياضي يجيب..أين موقع الصورة التي التقطها مدير تعاقدات الأهلي؟

12:08 م

عاجل| الأهلي يكشف حقيقة نقل مواجهة النجم الساحلي من ملعب السلام

02:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status