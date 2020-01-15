Advertisements
Advertisements
Advertisements

رابط مباشر.. كل ما تريد معرفته عن طرق الدفع والاستعلام عن فاتورة we التليفون الأرضي يناير2020

الأربعاء 15/يناير/2020 - 03:15 م
Advertisements
فاتورة التليفون الأرضي
فاتورة التليفون الأرضي
Advertisements
أصدرت شركة المصرية للاتصالات فاتورة  we التليفون الأرضي يناير2020، للهواتف المنزلية والتجارية.
وتصدر فاتورة التليفون الأرضي لشركة المصرية للاتصالات we،  بشكل ربع سنوي عن استهلاك ثلاثة أشهر سابقة لشهر الإصدار في الـ15 من شهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر.

 فاتورة  we التليفون الأرضي يناير2020 

وتوفر المصرية للاتصالات لعملائها خدمة دفع فاتورة  we التليفون الأرضي يناير2020 إلكترونياً، بجانب عدد من الطرق الأخرى تسهيلاً على المشتركين.

الاستعلام عن  فاتورة  we التليفون الأرضي يناير2020 

ويمكن الاستعلام عن فاتورة  we التليفون الأرضي يناير2020، برقم التليفون أو عبر الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات، ويرصد الفجر الإلكتروني طرق الاستعلام والسداد المختلفة، حرصًا منا على تقديم الخدمات لقرائنا.

الشكاوي من دفع فواتير المصرية للاتصالات

وجاءت شكاوي كثيرة من العملاء بشأن صعوبات الوصول إلى موقع المصرية للاتصالات، بسبب الضغط الشديد على رابط الموقع من قبل عدد كبير من المشتركين الراغبين في الاستعلام عن فاتورة  we التليفون الأرضي يناير2020 ، وأصبح الدخول على الموقع يتم بشكل طبيعي من خلال الرابط المذكور في هذا التقرير أو بالاتصال بخدمة العملاء كما هو موضح بالأسفل.

توحيد باقات الإنترنت
 
وقررت الشركة المصرية we توحيد قيمة الباقة الأساسية بدايةً من فاتورة يناير 2020 لكافة مشتركين الهواتف الأرضية المنزلية، وأعلنت أن تلك الباقة الموحدة الأساسية هي باقة WE 20""، وتتضمن تلك الباقة خدمة إظهار رقم الطالب مجاناً، بالإضافة إلى 120 دقيقة محلية، وبذلك يكون قد تم إلغاء باقة "WE 15" رسمياً.
تقدم شركة WE  عبر موقعها الإلكتروني، خدمات خاصة بالإنترنت من خلال تقديم عدة باقات بسرعات مختلفة، تصل سرعة إحدى الباقات إلى 30 ميجا بايت في الثانية الواحدة، إضافة إلى إمكانية التعرف على بيانات الحساب الخاص به ومعرفة الرصيد المتبقي في حسابه، كل هذا بالإضافة إلى خاصية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي التي تعتبر من أهم الخدمات التي توفرها الشركة لعملائها.

طريقة وخطوات الاستعلام عن فاتورة  we التليفون الأرضي يناير2020

الاستعلام عن فاتورة  we التليفون الأرضي يناير2020 عبر الموقع الرسمي لـ we:

- الدخول على الموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات.

- إدخال رقم التليفون الأرضي المراد الاستعلام عنه وكود المحافظة التي يسكن فيها العميل.

- الضغط على كلمة إظهار الفاتورة، حيث يتم الكشف عن قيمتها وكافة التفاصيل الأخرى مثل قيمة الإشتراك والضرائب وغيرها.

معرفة قيمة  فاتورة  we التليفون الأرضي يناير2020 

ويستطيع عميل المصرية للاتصالات التعرف على قيمة فاتورة  we التليفون الأرضي يناير2020، الخاص به بعدة طرق أخرى غير الموقع الإلكتروني، حيث يمكنه الاتصال من التليفون الأرضي برقم 111، أو زيارة أقرب فرع سنترال للشركة المصرية للإتصالات في جميع محافظات جمهورية مصر العربية.

طرق سداد فاتورة  we التليفون الأرضي يناير2020:

- سداد فاتورة  we التليفون الأرضي يناير2020 عن طريق موقع الشركة على الانترنت حيث يتوفر السداد إلكترونياً باستخدام كارت الائتمان.

- سداد فاتورة  we التليفون الأرضي يناير2020 عبر تطبيق WE Pay المتوفر على متاجر تطبيقات المحمول.

- السداد عبر خدمة فودافون كاش، والمحافظ الإلكترونية لشركات المحمول والبنوك المصرية.

- خدمة فوري المتوفرة بالعديد من المحلات، ومصاري وأمان.

- السنترالات التابعة للشركة ومراكز خدمة العملاء التابعة لشركة WE.

ويمكن سداد فاتورة  we التليفون الأرضي يناير2020 عن طريق الدخول هنا


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موقع المصرية للإتصالات فاتورة يناير طريقة سداد فاتورة يناير التليفون الأرضي التليفون الأرضي we

أخبار تهمك

أليو بادجي في طريقه للأهلي بمليون يورو (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مجدي عبد الغني يصدم الأهلي بسبب كهربا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. "جنح الدقي" تحسم حكم حبس مجدي عبدالغني

منذ ساعتين و 13 دقيقة

مدرب برشلونة الجديد يحرج رئيس النادي

منذ حوالي 5 ساعات

الفجر الرياضي يجيب..أين موقع الصورة التي التقطها مدير تعاقدات الأهلي؟

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مصرع 4 أطباء وإصابة 17 في حادث تصادم

منذ أقل من ساعتين

عاجل| الأهلي يكشف حقيقة نقل مواجهة النجم الساحلي من ملعب السلام

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يحصل على موافقة الصفقة المنتظرة

منذ حوالي 21 ساعة

مدرب برشلونة الجديد يطلب أول صفقة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. هجهوج يدخل دائرة ترشيحات الأهلي (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يعلن تأجيل مباراة النجم الساحلي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

"وقوع مفاجىء" لـ لبنى عسل على الهواء

منذ حوالي 7 ساعات

على طريقة كهربا.. الزمالك يخطط لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على سبب وفاة نجل الدكتورة مايا مرسي

منذ حوالي 18 ساعة

خاص.. جالاطا سراي ونصف مليون يورو يهددان انتتقال أليو بادجي للأهلي

منذ ساعة

عاجل.. القانون يمنع إقامة مباراة الأهلي والزمالك في الإمارات

منذ ساعة و 12 دقيقة

موضوعات متعلقة

فاتورة التليفون الارضى .. الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي ديسمبر 2018 رابط المصرية للاتصالات

تعرف على فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2019 من خلال موقع المصرية للاتصالات وموعد وطريقة دفع الفواتير

فاتورة التليفون الأضي | سدد فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2019 وطرق الدفع عبر المصرية للاتصالات

فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2019 عبر رابط billing.te.eg | شركة المصرية للاتصالات (WE) | طرق السداد الفاتورة أونلاين

احصل على فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2019‬‎ عبر رابط المصرية للاتصالات WE

استعلم الآن عن فاتورة التليفون الارضى المصريه للاتصالات لشهر أكتوبر 2019 عبر رابط billing.te.eg وطريقة الدفع أونلاين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

الأكثر قراءة
02:31 م

عاجل.. القانون يمنع إقامة مباراة الأهلي والزمالك في الإمارات

مدرب برشلونة الجديد يطلب أول صفقة

11:06 ص

أليو بادجي في طريقه للأهلي بمليون يورو (فيديو)

11:34 ص

الفجر الرياضي يجيب..أين موقع الصورة التي التقطها مدير تعاقدات الأهلي؟

12:08 م

عاجل| الأهلي يكشف حقيقة نقل مواجهة النجم الساحلي من ملعب السلام

02:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status