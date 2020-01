رابط مباشر.. كل ما تريد معرفته عن طرق الدفع والاستعلام عن فاتورة we التليفون الأرضي يناير2020

أصدرت شركة المصرية للاتصالات فاتورة we التليفون الأرضي يناير2020، للهواتف المنزلية والتجارية.

وتصدر فاتورة التليفون الأرضي لشركة المصرية للاتصالات we، بشكل ربع سنوي عن استهلاك ثلاثة أشهر سابقة لشهر الإصدار في الـ15 من شهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر.





وتوفر المصرية للاتصالات لعملائها خدمة دفع فاتورة we التليفون الأرضي يناير2020 إلكترونياً، بجانب عدد من الطرق الأخرى تسهيلاً على المشتركين.





ويمكن الاستعلام عن فاتورة we التليفون الأرضي يناير2020، برقم التليفون أو عبر الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات، ويرصد الفجر الإلكتروني طرق الاستعلام والسداد المختلفة، حرصًا منا على تقديم الخدمات لقرائنا.





وجاءت شكاوي كثيرة من العملاء بشأن صعوبات الوصول إلى موقع المصرية للاتصالات، بسبب الضغط الشديد على رابط الموقع من قبل عدد كبير من المشتركين الراغبين في الاستعلام عن فاتورة we التليفون الأرضي يناير2020 ، وأصبح الدخول على الموقع يتم بشكل طبيعي من خلال الرابط المذكور في هذا التقرير أو بالاتصال بخدمة العملاء كما هو موضح بالأسفل.





توحيد باقات الإنترنت

وقررت الشركة المصرية we توحيد قيمة الباقة الأساسية بدايةً من فاتورة يناير 2020 لكافة مشتركين الهواتف الأرضية المنزلية، وأعلنت أن تلك الباقة الموحدة الأساسية هي باقة WE 20""، وتتضمن تلك الباقة خدمة إظهار رقم الطالب مجاناً، بالإضافة إلى 120 دقيقة محلية، وبذلك يكون قد تم إلغاء باقة "WE 15" رسمياً.

تقدم شركة WE عبر موقعها الإلكتروني، خدمات خاصة بالإنترنت من خلال تقديم عدة باقات بسرعات مختلفة، تصل سرعة إحدى الباقات إلى 30 ميجا بايت في الثانية الواحدة، إضافة إلى إمكانية التعرف على بيانات الحساب الخاص به ومعرفة الرصيد المتبقي في حسابه، كل هذا بالإضافة إلى خاصية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي التي تعتبر من أهم الخدمات التي توفرها الشركة لعملائها.





- الدخول على الموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات.





- إدخال رقم التليفون الأرضي المراد الاستعلام عنه وكود المحافظة التي يسكن فيها العميل.





- الضغط على كلمة إظهار الفاتورة، حيث يتم الكشف عن قيمتها وكافة التفاصيل الأخرى مثل قيمة الإشتراك والضرائب وغيرها.





ويستطيع عميل المصرية للاتصالات التعرف على قيمة فاتورة we التليفون الأرضي يناير2020، الخاص به بعدة طرق أخرى غير الموقع الإلكتروني، حيث يمكنه الاتصال من التليفون الأرضي برقم 111، أو زيارة أقرب فرع سنترال للشركة المصرية للإتصالات في جميع محافظات جمهورية مصر العربية.





- سداد فاتورة we التليفون الأرضي يناير2020 عن طريق موقع الشركة على الانترنت حيث يتوفر السداد إلكترونياً باستخدام كارت الائتمان.





- سداد فاتورة we التليفون الأرضي يناير2020 عبر تطبيق WE Pay المتوفر على متاجر تطبيقات المحمول.





- السداد عبر خدمة فودافون كاش، والمحافظ الإلكترونية لشركات المحمول والبنوك المصرية.





- خدمة فوري المتوفرة بالعديد من المحلات، ومصاري وأمان.





- السنترالات التابعة للشركة ومراكز خدمة العملاء التابعة لشركة WE.





هنا ويمكن سداد فاتورة we التليفون الأرضي يناير2020 عن طريق الدخول