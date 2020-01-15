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محافظ كفر الشيخ: تسليم موقف "القاهرة الجديد" نهاية الشهر

الأربعاء 15/يناير/2020 - 03:18 م
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بوابة الفجر
عمرو الشامي
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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، مستوى المرافق والخدمات بمدينة كفر الشيخ، حيث تفقد موقع إنشاء موقف القاهرة الجديد بجوار شونة المرور الجديدة بشرق المدينة، ويضم 40 باكية، حيث تفقد استكمال جميع المرافق من كهرباء وصرف ومياه للموقف، كما تفقد المبنى الإداري وغرفة الحراسة والمسجد والحمامات بالموقف.

وشدد "نور الدين"، على سرعة استكمال أعمال وتقسيم الموقف ليتم التسليم نهاية يناير الجاري تمهيدًا لتشغيله، وذلك لتخفيف الزحام الذي تشهده المدن في التوجه لمدينة كفر الشيخ والعودة منها، لتحسين خدمات النقل الجماعي للمواطنين بدائرة المحافظة.

وتفقد محافظ كفر الشيخ، مستوى الخدمات ورفع مخلفات الأمطار بشوارع مدينة كفر الشيخ، حيث تفقد شارع الجيش، وشارع الخليفة المأمون، وشارع دار المناسبات، وتقسيم 2، ومنطقة ميت علوان، وتقسيم الضرائب، وتقسيم النيابة الإدارية، مكلفًا برفع تراكمات مياه الأمطار وتمهيد الطريق المؤدي إلى مستشفى الزهراء لحين الرصف، مشددًا على رفع كفاءة الطرق وتسويتها ورفع الإشغالات وتحقيق السيولة المرورية وتحسين مستوى النظافة بشوارع مدينة كفر الشيخ.

وكلف المحافظ، بدراسة عمل حديقة عامة بتقسيم النيابة الإدارية وذلك كمتنفس جمالي وحضاري وزيادة المساحات الخضراء للارتقاء بمستوى الخدمات وتطويرها بالشكل الذي يليق بسكان المدينة.
محافظ كفر الشيخ: تسليم موقف "القاهرة الجديد" نهاية الشهر
محافظ كفر الشيخ: تسليم موقف "القاهرة الجديد" نهاية الشهر
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