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الإنتاج الحربي: نعمل على التحول الرقمي عبر منظومة إلكترونية خلال يناير

الأربعاء 15/يناير/2020 - 03:14 م
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بوابة الفجر
كريم وزيري
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قال محمد بكر، المتحدث باسم وزارة الإنتاج الحربي، أن الوزارة كانت من المبادرين لتطبيق منظومة التحول الإلكترونى في الدولة، من خلال مصانع الوزارة التي أنتجت العدادات الذكية ومسبوقة الدفع الخاصة بالكهرباء والغاز والمياة.

وتابع بكر، أنه بدءا من يوم ٢٢ من الشهر الحالي ستعتمد وزارة الدولة للإنتاج الحربي منظومة إلكترونية بدلا من الاعتماد على الأوراق والطرق التقليدية انطلاقا من خطة الدولة وإستراتيجيتها في التحول الرقمي بكافة الوزارات والهيئات الحكومية.

وأضاف أن الوزارة ترأس المجلس الأعلى للتحول الرقمي وتعاون مع عددا من الوزارات والخبراء لتطبيق منظومة التحول الرقمي في الدولة.
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