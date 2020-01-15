الإنتاج الحربي: نعمل على التحول الرقمي عبر منظومة إلكترونية خلال يناير

وتابع بكر، أنه بدءا من يوم ٢٢ من الشهر الحالي ستعتمد وزارة الدولة للإنتاج الحربي منظومة إلكترونية بدلا من الاعتماد على الأوراق والطرق التقليدية انطلاقا من خطة الدولة وإستراتيجيتها في التحول الرقمي بكافة الوزارات والهيئات الحكومية.



وأضاف أن الوزارة ترأس المجلس الأعلى للتحول الرقمي وتعاون مع عددا من الوزارات والخبراء لتطبيق منظومة التحول الرقمي في الدولة.