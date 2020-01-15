محافظ الفيوم يتفقد عددًا من مشروعات الرصف "صور"





جاء ذلك للوقوف على حجم الأعمال التى يجري تنفيذها وتذليل كافة العقبات، للانتهاء منها فى وقتها المحدد، لتؤدي خدماتها للمواطنين، بحضور المهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد للمحافظة.



وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي للمحافظة، أن "الأنصاري" تفقد أعمال تطوير وتجميل ورفع كفاءة طريق منشاة عبدالله بالقرب من الطريق الدائري، والذي يتم توسعته ويشمل نقل أعمدة الإنارة وتزويد الجزيرة الوسطى بالطريق بـ35 عامود وزراعة الجزيرة بالأشجار لإضفاء الشكل الجمالى عليها، كما سيتم رصف الطريق بالكامل، موجهًا بالانتهاء من كافة الأعمال فى أسرع وقت ممكن.



وأضاف أن المحافظ تفقد أيضًا أعمال التوسعة التى يجري تنفيذها بطريق (الفيوم – المناشي) عند المنطقة مابين "أبوعش وعزبة المعلم إبراهيم" بطول 1كم، موجهًا بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال ورصف الطريق لخدمة المواطنين.





كما تفقد أعمال التكاسي والرصف وتوسعة طريق العشيري – عزبة حمد بطول 1 كم الواقع فى نطاق الوحدة المحلية لقرية دسيا التابعة لمركز الفيوم، لافتًا أن المحافظ وجه مدير مديرية الطرق بضرورة الانتهاء من كافة الأعمال ورصف الطريق لخدمة أهالى العزبتين والعزب الأخري المجاورة.



وتفقد "الأنصاري"، ورشة الصيانة التابعة للمحافظة بمنطقة الحواتم والمقامة على مساحة 10 آلاف متر وتضم أقسام وورش للنجارة والحدادة والخراطة والدهانات، موضحًا أن وحدة الصيانة تقوم حاليًا بتصنيع وانتاج 1300 مقعد مدرسي لصالح مديرية التربية والتعليم لتوزيعها على المدارس التى تعاني من عجز فى أعداد المقاعد المدرسية.

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الأربعاء، أعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق بمناطق متفرقة في مدينة الفيوم.