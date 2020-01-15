غدًا.. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية في القاهرة

أكد محمد عطية مدير مديرية التعليم بمحافظة القاهرة، أن امتحانات إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ستبدأ غدًا للشهادة الإعدادية، موضحًا أن عدد الطلاب المتقدمين 163908 من بينهم 83345 طالبًا و80563 طالبة، داخل 707 لجنة.



وأشار إلى الحالات المرضية، يتواجد منهم 20 حالة بمستشفى 57357، بينهم 6 حالات من محافظة القاهرة، مؤكدًا أن اللجان بجميع الإدارات التعليمية الـ32 تسير بشكل جيد وفقًا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، لافتًا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالإدارات التعليمية والتي تتواصل مباشرة مع غرفة العمليات المركزية بالمديرية.



وتابع "سؤدي طلبة الشهادة الإعدادية العامة والرياضية، الامتحان في مادتي اللغة العربية والخط والإملاء من الساعة التاسعة حتى الحادية عشر ونصف، والتربية الدينية من الساعة الثانية عشر إلى الساعة الواحدة والنصف ظهرًا"، كما يؤدي طلبة "الصم وضعاف السمع" الامتحان في مادة اللغة العربية من الساعة التاسعة حى الحادية عشرة، وبالنسبة للمكفوفين، سيتم الامتحان في الورقة الأولى من الساعة التاسعة حتى الحادية عشر، والورقة الثانية من الحادية عشر والنصف إلى الواحدة والنصف ظهرًا.

