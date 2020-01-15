عقب لقائه المحافظ... السفير الأمريكي يزور معالم ومقتنيات مكتبة الإسكندرية

وأعرب الدكتور مصطفى الفقي، عن سعادته بزيارة السفير الأمريكي للمكتبة، وطالب بتكرارها من جانب السفراء الأجانب في مصر ليشهدوا هذا الصرح المصري الهام، وهذه المؤسسة الثقافية العالمية، التي تضاهي نظيرتها، إن لم تتفوق عليها، على الصعيد العالمي.



وفي ذات السياق، استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أمس الثلاثاء في مكتبه جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى جمهورية مصر العربية، وذلك لتهنئته بتوليه مهام منصبه كمحافظ الإسكندرية وبحث سبل التعاون وتطوير العلاقات بين البلدين، وذلك بحضور اللواء حمدي الحشاش سكرتير عام المحافظة، ناسي كوربت المستشار الخاص للسفارة، على عبدي مستشار السفارة للشئون الزراعية، مايك هاركر مساعد السير للشئون الثقافية، وابيجل اولفيرا المسئول الاقتصادي للسفارة.



ورحب المحافظ بالسفير المفوض والوفد المرافق له، متمنيًا لهم زيارة طيبة للإسكندرية، كما أعرب عن رغبته في تعزيز وتطوير التعاون بين الجانبين في كافة المجالات مؤكدا أنه يرحب بالاستثمارات الامريكية التي من شأنها تحقيق النفع للبلدين، وخاصة ان الإسكندرية بها عدد كبير من رجال الأعمال الذين يرحبون بإقامة مشروعات مشتركة تخدم الجانبين..



ومن جانبه، أعرب السفير والوفد المرافق له عن سعادتهم البالغة لزيارة الإسكندرية مقدما الشكر للمحافظ على حفاوة الاستقبال والتهنئة على توليه مهام منصبه كمحافظ للإسكندرية ومتمنيا له دوام التقدم والرقي خاصة.



وأكد السفير أن محافظة الإسكندرية من أهم محافظات مصر الاقتصادية والسياحية، والبوابة الاقتصادية لمصر وخاصة إن بها ميناء الإسكندرية وميناء الدخيلة، لافتا إلى أن هناك العديد من الجوانب التي يمكن تطوير العلاقات المصرية الأمريكية من خلالها.



زار اليوم الأربعاء سفير الولايات المتحدة في مصر جوناثان كوهين، مكتبة الإسكندرية في جولة استمرت ثلاث ساعات، تفقد خلالها معالمها، والمقتنيات بها، المعارض المتنوعة، والمتاحف.والتقى والوفد المرافق له، الدكتور مصطفى الفقي مدير المكتبة الذي أقام مأدبة غداء تكريمًا له، وتبادل الجانبان الهدايا التذكارية بمناسبة الزيارة.