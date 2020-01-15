Advertisements
Advertisements
Advertisements

بقيمة 258.4 مليار درهم.. الذهب يمثل 15.8% من تجارة الإمارات

الأربعاء 15/يناير/2020 - 02:57 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
بلغت قيمة تجارة دولة الإمارات من الذهب الخام، ونصف المشغول، والماس 258.4 مليار درهم خلال العام 2018، الأمر الذى رسخ من مكانتها كمركز اقليمى لهذا النوع من التجارة فى منطقة الشرق الأوسط، وشكلت تجارة الذهب والماس نحو 15.8% من إجمالى التجارة غير النفطية لدولة الإمارات خلال العام 2018، والتى بلغت 1.628 تريليون درهم بحسب الأرقام الصادرة عن وزارة الاقتصاد.
 
وتصدرت دولة الإمارات المركز الأول على مستوى المنطقة فى صادرات، وإعادة تصدير المعادن الثمينة خلال العام 2018، مما جعلها وجهة لجميع الشركات العالمية العاملة فى القطاع.
 
وكانت الحكومة فى إطار دعمها للقطاع، قررت قبل عامين اعفاء تجارة الذهب والماس من ضريبة القيمة المضافة، وهو ما عزز من تنافسيته وأسهم فى زيادة نشاطه، وسط توقعات بظهور النتائج الإيجابية للقرار من خلال قيمة تجارة الذهب والماس عن العام 2019 والتى لم يعلن عنها بعد.
 
وتفصيلا، فقد أظهرت الاحصائيات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والهيئة الاتحادية للجمارك والهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء، أن قيمة صادرات الإمارات من الذهب الخام ونصف المشغول بلغت 53.4 مليار درهم، مستحوذة بذلك على نحو 25.2% من إجمالى صادرات الدولة خلال العام 2018 البالغة 212 مليار درهم.
 
أما على مستوى الواردات من الذهب، فقد بلغت قيمتها خلال فترة الرصد ذاتها نحو 111 مليار درهم تشكل ما نسبته 11.8% من إجمالى واردات الدولة البالغة 938 مليار درهم فى نهاية 2018 .
 
وبلغت قيمة واردات الدولة من الماس 43.7 مليار درهم مع نهاية العام 2018، فى حين وصلت قيمة تجارة إعادة التصدير من هذا المعدن الثمين 50.3 مليار درهم.
 
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. القانون يمنع إقامة مباراة الأهلي والزمالك في الإمارات

منذ ساعة و 11 دقيقة

خاص.. جالاطا سراي ونصف مليون يورو يهددان انتتقال أليو بادجي للأهلي

منذ ساعة

"وقوع مفاجىء" لـ لبنى عسل على الهواء

منذ حوالي 7 ساعات

أليو بادجي في طريقه للأهلي بمليون يورو (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مصرع 4 أطباء وإصابة 17 في حادث تصادم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يعلن تأجيل مباراة النجم الساحلي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

على طريقة كهربا.. الزمالك يخطط لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يحصل على موافقة الصفقة المنتظرة

منذ حوالي 21 ساعة

مدرب برشلونة الجديد يحرج رئيس النادي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "جنح الدقي" تحسم حكم حبس مجدي عبدالغني

منذ ساعتين و 12 دقيقة

تعرف على سبب وفاة نجل الدكتورة مايا مرسي

منذ حوالي 18 ساعة

مدرب برشلونة الجديد يطلب أول صفقة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. هجهوج يدخل دائرة ترشيحات الأهلي (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| الأهلي يكشف حقيقة نقل مواجهة النجم الساحلي من ملعب السلام

منذ أقل من ساعة

الفجر الرياضي يجيب..أين موقع الصورة التي التقطها مدير تعاقدات الأهلي؟

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مجدي عبد الغني يصدم الأهلي بسبب كهربا

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

الأكثر قراءة
02:31 م

عاجل.. القانون يمنع إقامة مباراة الأهلي والزمالك في الإمارات

مدرب برشلونة الجديد يطلب أول صفقة

11:06 ص

أليو بادجي في طريقه للأهلي بمليون يورو (فيديو)

11:34 ص

الفجر الرياضي يجيب..أين موقع الصورة التي التقطها مدير تعاقدات الأهلي؟

12:08 م

عاجل| الأهلي يكشف حقيقة نقل مواجهة النجم الساحلي من ملعب السلام

02:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status