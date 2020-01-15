لوجود أدوية مهربة.. إغلاق 14 صيدلية في الغربية (صور)

شنت لجنة من الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي في الغربية، بقيادة الدكتور خالد أصيل، حملة على الصيدليات ومخازن الأدوية والمؤسسات الحكومية.



وتم ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة، إلى جانب مخالفة تتمثل في عدم تعيين مدير مسئول عن الصيدلية.



وبالعرض على الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، أصدر قرار غلق إداري لـ 14 صيدلية بمختلف المراكز والقرى.