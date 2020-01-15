برلماني: القانون الجديد يتيح للمرأة طلب تعويض حال الزواج عليها

قال النائب إيهاب الخولي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون المأذونين الجديد مرتبط بقوانين أخرى، منوهًا بأن زواج القاصرات يتم تجريمه بقانون العقوبات، وهناك حديث عن أن عقوبته تصل للحبس عام للمأذون حال تزوير البيانات، ليكون رادع لعدم القيام بتزويج القاصرات.





وأوضح "الخولي"، خلال حواره مع برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on-e"، أن هناك مشروع قانون لضمان حقوق المرأة في حالة الطلاق والحضانة، مشيرًا إلى أن وضع فكرة التوثيق للزواج وفرض رسوم للتوثيق، وفرض عقوبات لعدم التوثيق، لصالح الطرفين المرأة والرجل حال الزواج والطلاق.



