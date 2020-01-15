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عاجل| الأهلي يكشف حقيقة نقل مواجهة النجم الساحلي من ملعب السلام

الأربعاء 15/يناير/2020 - 02:52 م
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بوابة الفجر
محمد الصو
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كشف مسؤولو النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، حقيقة ما يتردد حول نقل مواجهة الفريق الأول لكرة القدم ضد النجم الساحلي التونسي، بدوري أبطال إفريقيا من ملعب السلام الدولي.

ونفى مصدر داخل النادي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" ما يتردد بشأن هذا الحديث، مؤكدًا أن الأمر لم يتطرق لهذا الشأن.

وأضاف المصدر: "هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة، وأن المباراة سوف تقام في ملعب النادي الأهلي بالسلام، كحال المباريات السابقة".

وأشارت بعض التقارير الصحفية، إلى نية النادي الأهلي، لنقل المباراة من ملعب السلام إلى ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأعلن محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي تأجيل مباراة الأهلي أمام النجم الساحلي بالجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال مرجان في تصريحات خاصة بأن مباراة الأهلي أمام النجم الساحلي والتي كان من المقرر لها يوم 24 من يناير الجاري تم تأجيلها إلى 26 من الشهر ذاته.

وأضاف مرجان بأن النادي الأهلي تلقى إخطارًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" يؤكد فيه تأجيل مباراة الفريق الأحمر أمام النجم الساحلي بناء على التنسيق مع الاتحاد المصري الذي طلب تأجيل المباراة.

وتابع مرجان بأن تأجيل مباراة الأهلي والنجم الساحلي أدى إلى تأجيل مباراة الأهلي أمام إنبي التي كان محدد لها يوم 27 من يناير الجاري بالجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.
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