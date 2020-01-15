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عاجل.. "الصحة": مصرع 4 أطباء وإصابة 17 آخرين في حادث سير

الأربعاء 15/يناير/2020 - 02:01 م
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وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
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لقي 4 أطباء  مصرعهم وأصيب 17 آخرين، في حادث اصطدام سيارة ميكروباص بالقرب من مدينة 15 مايو، أثناء توجههم من المنيا إلى القاهرة لتنفيذ التكليف.

ومن جانبها، أكدت وزارة الصحة والسكان، إنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات حلوان و15 مايو ويتلقون الرعاية الطبية الكاملة لافته إلى أن الوزيرة وجهت بتوفير الرعاية الصحية الكاملة للأطباء المصابين بالمستشفيات كما تم توفير كافة المستلزمات الطبية واكياس الدم للمصابين.

ودفعت "الصحة" بعدد كبير من سيارات الإسعاف لنقل المصابين والمتوفين سريعا وتم وضع جثث المتوفين تحت تصرف النيابة العامة وتم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع مستشفيات محافظة البحر الأحمر، وأكدت الوزارة أن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة وجارٍ متابعتهم لحين خروجهم بعد تحسن حالتهم الصحية.

وتتابع غرفة الأزمات والطوارئ بوزارة الصحة حالة المصابين حتى يتم شفاوهم.
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الكلمات المفتاحية

مصرع 4 أطباء الصحة اخبار الحوادث

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