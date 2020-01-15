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تحركات جديدة في أسعار الذهب بسوق الصاغة اليوم
الأربعاء 15/يناير/2020 - 01:49 م
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سعر الذهب اليوم في مصر
ارتفع سعر الذهب اليوم في سوق الصاغة بقيمة جنيهًا واحدا، وبذلك يواصل سعر الذهب اضطرابه في الاسواق المحلية والعالمية ليسجل سعر الجرام من عيار 21 إلى 648 جنيها للجرام وننشر فيما يلي أخر تحديثات أسعار الذهب اليوم في مصر.
ساهم انخفاض سعر الدولار في الحد من ارتفاع سعر الذهب في السوق المحلى فضلاً عن استقرار الأسعار العالمية بعد اقتراب الاتفاق بين الصين والولايات المتحدة.
سعر الذهب اليوم في البنوك
عيار 18 سجل 586 جنيها للجرام.
عيار 21 سجل 684 جنيها للجرام.
عيار 24 سجل 781 جنيها للجرام.
الجنيه الذهب 5472 جنيها.
أوقية الذهب 1553 دولار.
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