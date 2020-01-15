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عمرو الجنايني: نسعي لرفع منتج مسابقات الكرة المصرية وعلاقتنا بالإمارات "إخوات"

الأربعاء 15/يناير/2020 - 01:47 م
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عمرو الجنايني
عمرو الجنايني
محمد جمال
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تحدث عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم عن مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك والمقرر إقامتها يوم 20 فبراير القادم على ملعب محمد بن زايد بالإمارات خلال المؤتمر الصحفي المقام بأحد فنادق القاهرة للكشف عن تفاصيل مباراة السوبر.

وقال :" تعاهدنا أمام الجميع إننا لدينا هدف واحد وهو رفع منتج المسابقات المصرية، من ضمن الملفات، مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك، قمنا بتفويض محمد فضل والذى قام بمفاوضات كانت سهلة مع إخواتنا فى الجانب الإماراتى، متفقين وهدفنا أن تكون المباراة بشكل مشرف".

وأضاف الجنايني :" ذلك هو رابع سوبر فى الإمارات، أتمني تكون قصة نجاح مثل الثلاث مباريات السابقة، ومن حسن الحظ أن مباراة السوبر ستكون بين الأهلي والزمالك، ونتمنى أن نكون قد التوقعات، ونقيم مباراة وإحتفال يليق بالكرة المصرية ".

ويحضر المؤتمر الصحفي كل من عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم ومحمد فضل عضو اللجنة وعارف العوانى الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي.

بينما يحضر كل من خالد الدرندلى عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وأحمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن إقامة مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك يوم 20 فبراير القادم على ملعب محمد بن زايد بالإمارات، بعد تأجيل مباراة القمة المقرر إقامتها ببطولة الدوري المصري الشهر القادم.

وقام اتحاد الكرة بتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري ليوم 24 فبراير القادم بدلًا من يوم 19 فبراير بسبب إقامة السوبر.

 
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