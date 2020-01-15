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الدرندلى وأحمد مرتضي فى مؤتمر السوبر بحضور الجنايني وفضل

الأربعاء 15/يناير/2020 - 01:47 م
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بوابة الفجر
محمد جمال
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عقد المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك والمقرر لها يوم 20 فبراير القادم على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.


وحضر المؤتمر الصحفي كل من عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم ومحمد فضل عضو اللجنة وعارف العوانى الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي.


بينما حضر كل من خالد الدرندلى عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وأحمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك.


وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن إقامة مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك يوم 20 فبراير القادم على ملعب محمد بن زايد بالإمارات، بعد تأجيل مباراة القمة المقرر إقامتها ببطولة الدوري المصري الشهر القادم.

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