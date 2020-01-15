«كورة لايف» TODAYمشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وموناكو بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش باريس سان جيرمان PLUS بدون تقطيع NOW

لا شك أن محبي الساحرة المستديرة في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق الدوري الفرنسي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة موناكو ضد باريس سان جيرمان ، إضافة إلى القنوات الناقلة. سوف تكون مباراة باريس سان جيرمان ضد موناكو منقولة بشكل حصري في توقعاتنا التقريبية عبر قناة بين سبورت اتش دى 6 “beIN SPORTS HD 6” فيما سيكون معلق المباراة جواد بدة وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذه المقالة جميع التفاصيل التي تخص موعد مباراة باريس سان جيرمان وموناكو، بالاضافة إلى آخر تحضيرات لكلا الفريقين.





موعد مباراة موناكو ضد البي أس جي في الدوري الفرنسي

يذكر أن هذه المباراة ستجرى على أرضية ملعب بارك دي برانس، ومن المقرر ان تنطلق مباراة النادي موناكو وباريس سان جيرمان ستنطلق تحديداً في تمام الساعه 22:00 بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 21:00 بتوقيت الرباط – الجزائر – تونس.





يحل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفًا ثقيلًا على نظيره موناكو، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ15 في الدوري الفرنسي "الليج 1".









موعد مباراة موناكو ضد باريس سان جيرمان اليوم في الدوري الفرنسي





تُقام مباراة موناكو ضد باريس سان جيرمان على ملعب "لويس الثاني"، في تمام العاشرة مساء اليوم الأربعاء.









القنوات الناقلة لمباراة موناكو ضد باريس سان جيرمان اليوم في الدوري الفرنسي





ومن المقرر أن تُذاع مباراة موناكو ضد باريس سان جيرمان beIN Sports HD 6.









وكان الفريقان قد التقيا قبل 3 أيام، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الفرنسي، يوم الأحد الماضي، على ملعب "بارك دي برانس"، وانتهت بالتعادل 3-3.









وكان نيمار قد سجل ثنائية لفريق بي إس جي، وجاء الهدف الثالث من فودي توريه، لاعب موناكو، بالخطأ في مرماه، بينما سجل ثلاثية فريق الإمارة كل من جيلسون مارتينيز ووسام بن يدر وإسلام سليماني.









ويسعى باريس سان جيرمان لمواصلة نغمة الانتصارات، من أجل تعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري الفرنسي، واستمرار هيمنته على اللقب هذا الموسم أيضًا.









ويفتقد فريق العاصمة في مباراة اليوم جهود كل من خوان بيرنات وماركينوس وتوماس مونييه، تجنبًا لتفاقم الإصابة.









في المقابل، يرغب فريق موناكو في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط، مستغلًا عاملي الأرض والجمهور، وذلك في محاولة منه لاقتحام المربع الذهبي المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في النسخة المقبلة.









ويتصدر باريس سان جيرمان حاليًا جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 46 نقطة، متفوقًا على مارسيليا صاحب الوصافة بفارق 5 نقاط، بينما يتواجد موناكو في المركز الثامن برصيد 29 نقطة.









وفي سياق متصل، يلتقي اليوم كل من نيم أولمبيك مع رين، وأميان مع ستاد ريمس، ضمن منافسات الجولة ذاتها من الدوري الفرنسي.



