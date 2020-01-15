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محافظ بورسعيد يوجه بإزالة التعديات على خط مياه "العادلية"

الأربعاء 15/يناير/2020 - 01:43 م
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بوابة الفجر
محمد عزام
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عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا اليوم الأربعاء، بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد، والمهندس محمد عسل مدير قطاع دمياط لمياه الشرب والصرف الصحي، ومدير قطاع بورسعيد لمياه الشرب والصرف الصحي، محارب هيلع رئيس حي الجنوب، ومهندس سيد شلبي من هيئة قناة السويس، لبحث عدد من الملفات الخاصة بأعمال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

ووجه الغضبان خلال الاجتماع، بتشكيل فريق عمل مكون من حي الجنوب والشركة القابضة، ومحافظة بورسعيد متمثلة في الشؤون القانونية والتفتيش والمتابعة، أن تبدأ من غدًا حتى ١٥ يومًا لقراءة كافة عدادات المياه والتحصيل وحصر كافة التعديات على خط ٨ بوصة الواصل بين المجزر ومحطة تسمين الماشية والمغذى من محطة الرسوة.

وأكد على ضرورة الالتزام بحصة المياه الواصلة من خط مياه العوادلية التي تغذي مناطق قرى غرب بورسعيد والقابوطي، مشددا على إزالة كافة التعديات التي تقع في هذا النطاق، مؤكدا على ضرورة التنسيق بين قطاع دمياط وبورسعيد لمياه الشرب والصرف الصحي لإنجاز كافة الأعمال والالتزام بالخطة الزمنية لها.

يأتى ذلك في إطار الحفاظ على مياه الدولة ووضع آلية للحد من التعديات الخاصة بمياه الشرب في المناطق المذكورة، كما شهد الاجتماع بحث عدد من الملفات الخاصة بأعمال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي فرعي دمياط وبورسعيد وتعزيز التعاون في هذا الشأن.
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