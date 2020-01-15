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Instagram تطرح ميزة حصرية في تطبيقها على نسخة الويب

الأربعاء 15/يناير/2020 - 01:29 م
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Instagram DM
Instagram DM
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بدأت منصة Instagram لمشاركة الفيديو والصور في طرح ميزة جديدة لمستخدمي الويب كانت حصرية في تطبيقها على الهواتف الذكية، حيث يمكنهم أخيرًا الوصول إلى الرسائل المباشرة (DM) من خلال موقع Instagram على الويب.

وفقًا لتقرير صادر عن موقع The Verge، ستكون الميزة الجديدة مفيدة لـ "الشركات وأصحاب الأعمال وأي شخص آخر يرسل الكثير من الرسائل، بينما يساعد أيضًا في إنهاء تجربة التطبيق عبر الأجهزة".

وأضاف التقرير أن الميزة متاحة حاليًا لعدد محدود من المستخدمين، وأنه سيتم طرحها على جميع المستخدمين في الأشهر المقبلة.

ستكون ميزة DM على الويب مماثلة لتلك الموجودة بالفعل في تطبيق Instagram للهاتف المحمول. يمكن لمستخدمي Instagram على الويب بدء محادثة جديدة أو إنشاء مجموعات جديدة عن طريق الوصول إلى الرسائل المباشرة. 

يمكن للمستخدم أيضًا النقر نقرًا مزدوجًا فوق رسالة "تعجبك الرسالة"، والتحقق من حالة "المشاهدة" للرسائل ومشاركة الصور أيضًا، بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن المستخدمين من تلقي إشعارات DM على سطح المكتب بعد تمكين الإشعارات من Instagram.

وفي الوقت نفسه، قدم منصة التواصل الاجتماعي المملوكة لفيسبوك ثلاثة خيارات جديدة لمشاركة قصص Boomerang مؤخرًا، وسيكون لدى مستخدمي Instagram الآن ثلاثة خيارات جديدة تسمى SlowMo و Echo و Duo في قصص Boomerang، بالإضافة إلى استخدام ميزة التعديل في Instagram Stories والتي ستسمح لهم بقص طول القصص. 

وقالت الشركة في بيان رسمي : "تمنحك كاميرا Instagram طرقًا للتعبير عن نفسك ومشاركة ما تفعله أو التفكير أو الشعور به بسهولة مع أصدقائك، Boomerang جزء مبدع في ذلك، وهو أحد أكثر الكاميرات المحبوبة إن Instagram متحمس للتوسع في الإبداع ويمنحك طرقًا جديدة لاستخدام Boomerang لتحويل اللحظات اليومية إلى شيء ممتع وغير متوقع".

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الكلمات المفتاحية

مستخدمي الويب رسائل انستجرام الرسائل المباشرة Instagram DM

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