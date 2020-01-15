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KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة باريس سان جيرمان وموناكو بث مباشر ميلان NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش باريس سان جيرمان NOW

الأربعاء 15/يناير/2020 - 01:39 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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خدمة مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وموناكو بث مباشر والتي ستقام مساء اليوم الأحد الموافق 12-1-2020 على ملعب بارك دي برانس ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الفرنسي الدرجة الأولى.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وموناكو والقنوات الناقلة ..

ومن المقرر أن تنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد موناكو في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر ، الحادية عشرة بتوقيت السعودية ، الثانية عشرة بتوقيت الإمارات وستذاع

عبر قناة beIN Sports HD 6 بصوت المعلق الرياضي جواد بده.
موقف الفريقين قبل المباراة ..

يدخل فريق باريس سان جيرمان المباراة وهو في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 45 نقطة بينما يحتل فريق موناكو المركز التاسع برصيد 28 نقطة.

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وموناكو ..

يخوض نادي موناكو الفرنسي لمواجهة مضيفه نادي باريس سان جيرمان في مساء يوم الأربعاء 15 يناير 2020 على ملعب لويس الثاني يقع في إمارة موناكو في فرنسا، وهو الملعب الرئيسي لنادي موناكو أفتتح 1939 .

ستقام مباراة موناكو وباريس سان جيرمان في مباراة ذهاب في الخامسة عشر من الدوري الفرنسي الدرجة الأولى وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذه المقالة جميع التفاصيل التي تخص موعد مباراة البي أس جي وموناكو والقنوات الناقلة، بالاضافة إلى آخر تحضيرات لكلا الفريقين في الدوري الفرنسي الدرجة الأولى.

موعد مباراة باريس سان جيرمان x موناكو :
إنطلاق المباراة : يوم الأربعاء 15 يناير 2020
الساعة : 22:00 مصر، 23:00 السعودية
المباراة باريس سان جيرمان vs موناكو
موناكو vs باريس سان جيرمان
البلد المستضيف :فرنسا
المدينة : موناكو
الملعب :ملعب لويس الثاني
الحكم: لم يحدد بعد
مساعد حكم: لم يحدد بعد
مساعد حكم: لم يحدد بعد
حكم رابع: لم يحدد بعد
المعلق : جواد بدة
البطولة: الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
معلومات أضافية : مباراة ذهاب الجولة الخامسة عشر من الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
نتيجة مباراة إياب : باريس سان جيرمان 3 – 3 موناكو

التوقيت موناكو x باريس سان جيرمان :
20:00 غرينتش – نواكشوط
21:00 الرباط – الجزائر – تونس
22:00 القاهرة – الخرطوم – طرابلس
23:00 مكة المكرمة – إسطنبول – القدس الشريف – الدوحة – صنعاء – الكويت – المنامة
00:00 مسقط – أبوظبي
طهران 01:00

قنوات الناقلة موناكو vs باريس سان جيرمان :
beIN Sports HD 6
Sport TV 1
Canal + France
Ring.bg
Digi Sport 1 HD Hungary
Arena Sport 3 HD
Digi Sport 2 HD Romania
BT Sport 2 / HD
Match Football 2
SuperSport HD 4 alb
Arena Sport 3 HD Cro
beIN Sports HD 4 TR
NOVA SPORTS 2 CZECH
Canal + Sport 1 Afrique
Viasat Jalkapallo Finland HD
Viasat Sport Premium
Vamos HD#
Viasport 1
DAZN 1 HD
DAZN 2 HD
Eleven Sports 2 HD portugal
Football HD tjk

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