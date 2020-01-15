الإثنين.. "أفريقيا التى نريدها" فى ملتقى الهناجر الثقافي



يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، لقائه الشهرى لملتقى الهناجر الثقافى، تحت عنوان "أفريقيا التى نريدها" من خلال الإدارة العامة للنشاط الثقافى والفنى بالقطاع، وذلك فى السابعة والنصف من مساء يوم الاثنين ٢٠ يناير الجارى، بمركز الهناجر للفنون، تحت إشراف الفنان محمد دسوقى مدير المركز.



يتحدث فى الملتقى السفيرة مشيرة خطاب، مساعد وزير الخارجية الأسبق، النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب وعضو البرلمان العربى، الدكتور سمير صبرى، الخبير الاقتصادي، الدكتور رمضان قرنى، مستشار المنظمة الأفريقية للثقافة وتنشيط السياحة، ويدير الندوة الناقدة الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى.



كما يتضمن برنامج الملتقى مشاركة مميزة بباقة من الأغانى النوبية لفرقة كرم مراد.